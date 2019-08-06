كشافة لجنة الأفلاج تحصد المركز الأول كأفضل مقرّ بالمشاعر المقدسة

للمرة الثالثة على التوالي.. وبمشاركة 32 عضوًا لخدمة ضيوف الرحمن

حصدت كشافة لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج، المركز الأول على مدار ثلاثة أيام متتالية بالمشاعر المقدسة.

وكانت كشافة لجنة الأفلاج قد توجت على مدار ثلاثة أيام متتالية بالمركز الأول لأفضل مقر بمعسكر ابن رجب بالمشاعر المقدسة، ‏كما حصدت الفرقة المركز الثاني في البرامج الإثرائية، وحصل كذلك بعض أعضاء الفرقة على مراكز متقدمة في عدد من المسابقات.

وتشارك كشافة لجنة الأفلاج بـ32 عضوًا لخدمة ضيوف الرحمن للتسهيل على الحجاج أداء فريضة الحج، بعد تأهيلهم وتدريبهم وإلحاقهم بنحو ست دورات تدريبية في المعسكر الإعدادي بالمحافظة.