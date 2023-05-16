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ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 173772 إصابة

بيانات معهد روبرت كوخ: تم تسجيل 620 حالة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت؛ أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد زاد 620 حالة إلى 173772.

وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد 57 حالة إلى 7881.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 173772 إصابة
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت؛ أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد زاد 620 حالة إلى 173772.

وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد 57 حالة إلى 7881.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
11:03 AM

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 173772 إصابة

بيانات معهد روبرت كوخ: تم تسجيل 620 حالة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت؛ أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد زاد 620 حالة إلى 173772.

وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد 57 حالة إلى 7881.

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