ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 173772 إصابة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت؛ أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد زاد 620 حالة إلى 173772.
وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد 57 حالة إلى 7881.
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت؛ أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد زاد 620 حالة إلى 173772.
وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد 57 حالة إلى 7881.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت؛ أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد زاد 620 حالة إلى 173772.
وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد 57 حالة إلى 7881.
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت؛ أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد زاد 620 حالة إلى 173772.
وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد 57 حالة إلى 7881.