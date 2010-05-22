النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

على مسافة 20 كم.. أحلام الزيد بطلة سباق "الرياض 2021" للدراجات الهوائية

فيما حلّت سارة الماضي في المركز الثاني ومها الجعفري في المركز الثالث

تُوّجت المتسابقة أحلام الزيد بلقب بطولة سباق السيدات للدراجات الهوائية، الذي أقيم في جامعة الملك سعود بالرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات، بعد منافسة قوية من سارة الماضي التي جاءت في المركز الثاني؛ فيما حلت مها الجعفري في المركز الثالث.

وانطلقت منافسات السباق عند الساعة 7:00 صباحًا، على مسافة 20كم، واستمرت لمدة 45 دقيقة من التنافس.

وبعد نهاية السباق توجت سمو الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبدالعزيز رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي للدراجات، وعضوة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات أسماء بنت عبدالرحمن الجاسر الفائزات في السباق.

يُذكر أن الاتحاد السعودي للدراجات أكد خلال البطولة على جميع المشاركات والحضور تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم بإذن الله من فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
على مسافة 20 كم.. أحلام الزيد بطلة سباق "الرياض 2021" للدراجات الهوائية
سبق

تُوّجت المتسابقة أحلام الزيد بلقب بطولة سباق السيدات للدراجات الهوائية، الذي أقيم في جامعة الملك سعود بالرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات، بعد منافسة قوية من سارة الماضي التي جاءت في المركز الثاني؛ فيما حلت مها الجعفري في المركز الثالث.

وانطلقت منافسات السباق عند الساعة 7:00 صباحًا، على مسافة 20كم، واستمرت لمدة 45 دقيقة من التنافس.

وبعد نهاية السباق توجت سمو الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبدالعزيز رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي للدراجات، وعضوة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات أسماء بنت عبدالرحمن الجاسر الفائزات في السباق.

يُذكر أن الاتحاد السعودي للدراجات أكد خلال البطولة على جميع المشاركات والحضور تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم بإذن الله من فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
05:16 PM

على مسافة 20 كم.. أحلام الزيد بطلة سباق "الرياض 2021" للدراجات الهوائية

فيما حلّت سارة الماضي في المركز الثاني ومها الجعفري في المركز الثالث

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
18
7,347

تُوّجت المتسابقة أحلام الزيد بلقب بطولة سباق السيدات للدراجات الهوائية، الذي أقيم في جامعة الملك سعود بالرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات، بعد منافسة قوية من سارة الماضي التي جاءت في المركز الثاني؛ فيما حلت مها الجعفري في المركز الثالث.

وانطلقت منافسات السباق عند الساعة 7:00 صباحًا، على مسافة 20كم، واستمرت لمدة 45 دقيقة من التنافس.

وبعد نهاية السباق توجت سمو الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبدالعزيز رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي للدراجات، وعضوة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات أسماء بنت عبدالرحمن الجاسر الفائزات في السباق.

يُذكر أن الاتحاد السعودي للدراجات أكد خلال البطولة على جميع المشاركات والحضور تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم بإذن الله من فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,965
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,666
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,452
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,219

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة