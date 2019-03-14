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إطلاق صندوق الأمم المتحدة للاستجابة لـ"كوفيد ١٩"

في إطار مساعدة البلدان على التعامل مع خطر الوباء

أطلقت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، ومؤسسة الأعمال الخيرية السويسرية، صندوقًا للتضامن والاستجابة لوباء كوفيد ١٩.

ويجمع الصندوق التبرعات من الدول المانحة والأفراد والشركات والمؤسسات، لدعم عمل منظمة الصحة لمساعدة البلدان على الاستجابة للوباء.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس: إن العالم في مرحلة حرجة للاستجابة للفيروس، ويحتاج إلى الجميع للمشاركة في هذا الجهد الضخم للحفاظ على سلامة العالم، مشيرًا إلى وجود عدة موسسات دولية دعمت إطلاق هذا الصندوق.

وتوجّه أموال الصندوق إلى إجراءات التأهب الإستراتيجي لتمكين جميع البلدان من الاستعداد والاستجابة للأزمة، بما في ذلك سرعة الكشف عن الحالات، ووقف انتقال الوباء ورعاية المتضررين، إضافة إلى تمويل معدات الحماية للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وتجهيز المختبرات التشخيصية وتحسين الرقابة وجمع البيانات، وإنشاء وصيانة وحدات العناية المركزة، وتعزيز سلاسل التوريد، وتسريع البحث وتطوير اللقاحات والعلاجات.

فيروس كورونا الجديد

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إطلاق صندوق الأمم المتحدة للاستجابة لـ"كوفيد ١٩"
سبق

أطلقت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، ومؤسسة الأعمال الخيرية السويسرية، صندوقًا للتضامن والاستجابة لوباء كوفيد ١٩.

ويجمع الصندوق التبرعات من الدول المانحة والأفراد والشركات والمؤسسات، لدعم عمل منظمة الصحة لمساعدة البلدان على الاستجابة للوباء.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس: إن العالم في مرحلة حرجة للاستجابة للفيروس، ويحتاج إلى الجميع للمشاركة في هذا الجهد الضخم للحفاظ على سلامة العالم، مشيرًا إلى وجود عدة موسسات دولية دعمت إطلاق هذا الصندوق.

وتوجّه أموال الصندوق إلى إجراءات التأهب الإستراتيجي لتمكين جميع البلدان من الاستعداد والاستجابة للأزمة، بما في ذلك سرعة الكشف عن الحالات، ووقف انتقال الوباء ورعاية المتضررين، إضافة إلى تمويل معدات الحماية للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وتجهيز المختبرات التشخيصية وتحسين الرقابة وجمع البيانات، وإنشاء وصيانة وحدات العناية المركزة، وتعزيز سلاسل التوريد، وتسريع البحث وتطوير اللقاحات والعلاجات.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
04:07 PM
اخر تعديل
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
05:31 PM

إطلاق صندوق الأمم المتحدة للاستجابة لـ"كوفيد ١٩"

في إطار مساعدة البلدان على التعامل مع خطر الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، ومؤسسة الأعمال الخيرية السويسرية، صندوقًا للتضامن والاستجابة لوباء كوفيد ١٩.

ويجمع الصندوق التبرعات من الدول المانحة والأفراد والشركات والمؤسسات، لدعم عمل منظمة الصحة لمساعدة البلدان على الاستجابة للوباء.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس: إن العالم في مرحلة حرجة للاستجابة للفيروس، ويحتاج إلى الجميع للمشاركة في هذا الجهد الضخم للحفاظ على سلامة العالم، مشيرًا إلى وجود عدة موسسات دولية دعمت إطلاق هذا الصندوق.

وتوجّه أموال الصندوق إلى إجراءات التأهب الإستراتيجي لتمكين جميع البلدان من الاستعداد والاستجابة للأزمة، بما في ذلك سرعة الكشف عن الحالات، ووقف انتقال الوباء ورعاية المتضررين، إضافة إلى تمويل معدات الحماية للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وتجهيز المختبرات التشخيصية وتحسين الرقابة وجمع البيانات، وإنشاء وصيانة وحدات العناية المركزة، وتعزيز سلاسل التوريد، وتسريع البحث وتطوير اللقاحات والعلاجات.

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