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"الحربي" يُفجع بوفاة شقيقه "غالب"

فُجِع مدير العلاقات العامة بمستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل بالرياض، فواز بن سليمان الحربي، بوفاة شقيقه "غالب"، بعد معاناته مع المرض - غفر الله له -.

وستُؤدى الصلاة على "الحربي" عصر يوم غدٍ الاثنين، في جامع الراجحي بالرياض، بينما الدفن واستقبال المعزين في مقبرة النسيم.

"سبق" تتقدّم بالتعازي والمواساة للزميل "الحربي"، وتسأل الله أن يغفر لفقيدهم ويتجاوز عنه، وأن يُلهمهم صبره وسلوانه. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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"الحربي" يُفجع بوفاة شقيقه "غالب"
سبق

فُجِع مدير العلاقات العامة بمستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل بالرياض، فواز بن سليمان الحربي، بوفاة شقيقه "غالب"، بعد معاناته مع المرض - غفر الله له -.

وستُؤدى الصلاة على "الحربي" عصر يوم غدٍ الاثنين، في جامع الراجحي بالرياض، بينما الدفن واستقبال المعزين في مقبرة النسيم.

"سبق" تتقدّم بالتعازي والمواساة للزميل "الحربي"، وتسأل الله أن يغفر لفقيدهم ويتجاوز عنه، وأن يُلهمهم صبره وسلوانه. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
07:11 PM

"الحربي" يُفجع بوفاة شقيقه "غالب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فُجِع مدير العلاقات العامة بمستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل بالرياض، فواز بن سليمان الحربي، بوفاة شقيقه "غالب"، بعد معاناته مع المرض - غفر الله له -.

وستُؤدى الصلاة على "الحربي" عصر يوم غدٍ الاثنين، في جامع الراجحي بالرياض، بينما الدفن واستقبال المعزين في مقبرة النسيم.

"سبق" تتقدّم بالتعازي والمواساة للزميل "الحربي"، وتسأل الله أن يغفر لفقيدهم ويتجاوز عنه، وأن يُلهمهم صبره وسلوانه. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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