حالة ماطرة على جازان تتواصل حتى 7 مساء.. والأرصاد تتفاعل بتنبيه

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية وأمطار على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الحرث، الداير بني مالك، والريث، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.