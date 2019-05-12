مكة المكرمة ومحافظاتها تسجِّل رقمًا قياسيًّا في عدد المتعافين من كورونا

5651 حالة من أصل 12737 على مستوى مناطق ومحافظات السعودية

سجَّلت مكة المكرمة ومحافظاتها 5651 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشار الفيروس حتى الآن.

وتوزعت حالات التعافي التي سجلتها منطقة مكة المكرمة على العاصمة المقدسة بـ3334، وجدة بـ 2108، والطائف بـ 180 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على تسع محافظات بالمنطقة.

ويعتبر الرقم التي سجلته منطقة مكة في عدد المتعافين من كورونا، وهو (5651) حالة من أصل (12737) حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات السعودية، رقمًا قياسيًّا، يقترب من نصف حالات التعافي بالسعودية.

في المقابل لا تزال العاصمة المقدسة تتربع على قائمة مدن السعودية من حيث تسجيل حالات التعافي حتى آخر إحصائية لوزارة الصحة، تلتها الرياض، ثم جدة.