النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة المكرمة ومحافظاتها تسجِّل رقمًا قياسيًّا في عدد المتعافين من كورونا

5651  حالة من أصل 12737 على مستوى مناطق ومحافظات السعودية

سجَّلت مكة المكرمة ومحافظاتها 5651 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشار الفيروس حتى الآن.

وتوزعت حالات التعافي التي سجلتها منطقة مكة المكرمة على العاصمة المقدسة بـ3334، وجدة بـ 2108، والطائف بـ 180 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على تسع محافظات بالمنطقة.

ويعتبر الرقم التي سجلته منطقة مكة في عدد المتعافين من كورونا، وهو (5651) حالة من أصل (12737) حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات السعودية، رقمًا قياسيًّا، يقترب من نصف حالات التعافي بالسعودية.

في المقابل لا تزال العاصمة المقدسة تتربع على قائمة مدن السعودية من حيث تسجيل حالات التعافي حتى آخر إحصائية لوزارة الصحة، تلتها الرياض، ثم جدة.

مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة المكرمة ومحافظاتها تسجِّل رقمًا قياسيًّا في عدد المتعافين من كورونا
سبق

سجَّلت مكة المكرمة ومحافظاتها 5651 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشار الفيروس حتى الآن.

وتوزعت حالات التعافي التي سجلتها منطقة مكة المكرمة على العاصمة المقدسة بـ3334، وجدة بـ 2108، والطائف بـ 180 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على تسع محافظات بالمنطقة.

ويعتبر الرقم التي سجلته منطقة مكة في عدد المتعافين من كورونا، وهو (5651) حالة من أصل (12737) حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات السعودية، رقمًا قياسيًّا، يقترب من نصف حالات التعافي بالسعودية.

في المقابل لا تزال العاصمة المقدسة تتربع على قائمة مدن السعودية من حيث تسجيل حالات التعافي حتى آخر إحصائية لوزارة الصحة، تلتها الرياض، ثم جدة.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
12:55 AM

مكة المكرمة ومحافظاتها تسجِّل رقمًا قياسيًّا في عدد المتعافين من كورونا

5651  حالة من أصل 12737 على مستوى مناطق ومحافظات السعودية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
6,901

سجَّلت مكة المكرمة ومحافظاتها 5651 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشار الفيروس حتى الآن.

وتوزعت حالات التعافي التي سجلتها منطقة مكة المكرمة على العاصمة المقدسة بـ3334، وجدة بـ 2108، والطائف بـ 180 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على تسع محافظات بالمنطقة.

ويعتبر الرقم التي سجلته منطقة مكة في عدد المتعافين من كورونا، وهو (5651) حالة من أصل (12737) حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات السعودية، رقمًا قياسيًّا، يقترب من نصف حالات التعافي بالسعودية.

في المقابل لا تزال العاصمة المقدسة تتربع على قائمة مدن السعودية من حيث تسجيل حالات التعافي حتى آخر إحصائية لوزارة الصحة، تلتها الرياض، ثم جدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,146
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,083
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,336
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,242

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة