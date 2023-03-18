"أمانة الرياض" تغلق وتحيل 128محلاً للجهات المعنية استهتروا بقرار الإغلاق

لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا

أعلنت أمانة الرياض اليوم عن إغلاق ١٢٨ محلاً وثلاثة مراكز تجارية لم تلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها أحالت ملف المتورطين للجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وتفصيلاً قالت أمانة منطقة الرياض بأنه تم إغلاق ١٢٨ محلاً و٣ مراكز تجارية لم تلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا مع تطبيق الحد الأعلى من الغرامات وإحالة الملاك المتورطين إلى الجهات الحكومية المختصة.

وكانت أمانة منطقة الرياض أعلنت أنه تماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، فقد تم إغلاق ٨٣٩٨ محل حلاقة رجالي، و٢٣٨٥ صالوناً للتزيين النسائي.

وكانت الأمانة تابعت ونفّذت قرار منع التجمعات في الأماكن العامة، وبدأت بإغلاق الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس #كورونا.

كما أغلقت الأمانة عدداً من مقاهي الشيشة خالفت تعليمات الإغلاق الاحترازي لمواجهة فيروس كورونا وطبّقت عليهم الغرامات بحدها الأعلى، وسيتم الرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مالكيها.

وأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمراً بإغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية في السعودية، وذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".



كما قررت اللجنة المعنية إغلاق المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق السعودية ومحافظاتها، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها، بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محال السوبر ماركت والصيدليات داخلها؛ إن وُجدت.