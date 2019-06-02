وأهاب مركز العمليات بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

كشف الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بوزارة الداخلية بتويتر الآن عن هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظتَي جدة والقنفذة.

"911": أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة بجدة والقنفذة هادي العصيمي سبق 2019-06-02 كشف الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بوزارة الداخلية بتويتر الآن عن هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظتَي جدة والقنفذة. وأهاب مركز العمليات بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440 11:28 PM

اخر تعديل 03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 12:54 PM

"911": أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة بجدة والقنفذة طالب الجميع بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية





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كشف الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بوزارة الداخلية بتويتر الآن عن هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظتَي جدة والقنفذة.

وأهاب مركز العمليات بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.