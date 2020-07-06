وقال: استمراراً للدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لأبنائها من المواطنين والمواطنات من #صغار_مربي_الماشية، تم اليوم صرف الدفعة الشهرية بقيمة تتجاوز 127 مليون ريال، لأكثر من 91 ألف مستفيد.

أعلن منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة عن صرف الدفعة العاشرة من برنامج دعم صغار مربي الماشية.

"الزراعة" تعلن عن صرف الدفعة العاشرة من دعم صغار مربي الماشية عبدالله البرقاوي سبق 2020-07-06 أعلن منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة عن صرف الدفعة العاشرة من برنامج دعم صغار مربي الماشية. وقال: استمراراً للدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لأبنائها من المواطنين والمواطنات من #صغار_مربي_الماشية، تم اليوم صرف الدفعة الشهرية بقيمة تتجاوز 127 مليون ريال، لأكثر من 91 ألف مستفيد.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 03:16 PM

"الزراعة" تعلن عن صرف الدفعة العاشرة من دعم صغار مربي الماشية





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أعلن منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة عن صرف الدفعة العاشرة من برنامج دعم صغار مربي الماشية.

وقال: استمراراً للدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لأبنائها من المواطنين والمواطنات من #صغار_مربي_الماشية، تم اليوم صرف الدفعة الشهرية بقيمة تتجاوز 127 مليون ريال، لأكثر من 91 ألف مستفيد.