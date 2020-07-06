"الزراعة" تعلن عن صرف الدفعة العاشرة من دعم صغار مربي الماشية
أعلن منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة عن صرف الدفعة العاشرة من برنامج دعم صغار مربي الماشية.
وقال: استمراراً للدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لأبنائها من المواطنين والمواطنات من #صغار_مربي_الماشية، تم اليوم صرف الدفعة الشهرية بقيمة تتجاوز 127 مليون ريال، لأكثر من 91 ألف مستفيد.
"الزراعة" تعلن عن صرف الدفعة العاشرة من دعم صغار مربي الماشية
عبدالله البرقاويسبق2020-07-06
أعلن منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة عن صرف الدفعة العاشرة من برنامج دعم صغار مربي الماشية.
وقال: استمراراً للدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لأبنائها من المواطنين والمواطنات من #صغار_مربي_الماشية، تم اليوم صرف الدفعة الشهرية بقيمة تتجاوز 127 مليون ريال، لأكثر من 91 ألف مستفيد.
06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
03:16 PM
"الزراعة" تعلن عن صرف الدفعة العاشرة من دعم صغار مربي الماشية
أعلن منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة عن صرف الدفعة العاشرة من برنامج دعم صغار مربي الماشية.
وقال: استمراراً للدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لأبنائها من المواطنين والمواطنات من #صغار_مربي_الماشية، تم اليوم صرف الدفعة الشهرية بقيمة تتجاوز 127 مليون ريال، لأكثر من 91 ألف مستفيد.