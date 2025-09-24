العساف يشارك في الاجتماع التشاوري لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

شارك وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم بنيويورك في الاجتماع التشاوري لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.
ويأتي هذا الاجتماع على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
شارك وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم بنيويورك في الاجتماع التشاوري لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.
ويأتي هذا الاجتماع على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
شارك وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم بنيويورك في الاجتماع التشاوري لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.
ويأتي هذا الاجتماع على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
شارك وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم بنيويورك في الاجتماع التشاوري لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.
ويأتي هذا الاجتماع على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.