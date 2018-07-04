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بالفيديو.. حكاية الفأر الذي قتل ثعباناً!

عرفنا دائما أن الثعبان يصطاد الفئران، لكن ما حدث بالصين يخالف المعتاد، حيث كشف شريط فيديو عن الثعبان الذي يحاول الفرار من الفأر، لكن الأخير يسحبه إلى مقتله.

وتحت عنوان " لحظة لا يمكن تخيلها " قالت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، إن فأرا في إحدى قرى مقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين، قد كسر قوانين الطبيعة، ودخل في معركة شرسة مع ثعبان، التقطها سكان القرية يوم 2 يوليو الجاري.

وقد لاحظ القرويون أن الثعبان مصاب بجراح في رأسه وجسمه، ويمكن سماع صوت يقول " إن الثعبان ينزف، لقد عضه الفأر!"

ومن غير الواضح إن كان الثعبان ساما أم لا.

لكن يظهر الفيديو أن الثعبان لم يستطع الرد على هجوم الفأر، بل ظل يتلوى بضعف على الأرض ، في حين أن الفأر لم يصب بأي جروح، لتنتهي المعركة بالفأر وهو يسحب الثعبان عبر الطريق إلى مقتله داخل المزروعات.

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بالفيديو.. حكاية الفأر الذي قتل ثعباناً!
سبق

عرفنا دائما أن الثعبان يصطاد الفئران، لكن ما حدث بالصين يخالف المعتاد، حيث كشف شريط فيديو عن الثعبان الذي يحاول الفرار من الفأر، لكن الأخير يسحبه إلى مقتله.

وتحت عنوان " لحظة لا يمكن تخيلها " قالت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، إن فأرا في إحدى قرى مقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين، قد كسر قوانين الطبيعة، ودخل في معركة شرسة مع ثعبان، التقطها سكان القرية يوم 2 يوليو الجاري.

وقد لاحظ القرويون أن الثعبان مصاب بجراح في رأسه وجسمه، ويمكن سماع صوت يقول " إن الثعبان ينزف، لقد عضه الفأر!"

ومن غير الواضح إن كان الثعبان ساما أم لا.

لكن يظهر الفيديو أن الثعبان لم يستطع الرد على هجوم الفأر، بل ظل يتلوى بضعف على الأرض ، في حين أن الفأر لم يصب بأي جروح، لتنتهي المعركة بالفأر وهو يسحب الثعبان عبر الطريق إلى مقتله داخل المزروعات.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
04:50 PM

بالفيديو.. حكاية الفأر الذي قتل ثعباناً!

A A A
أيمن حسن - الرياض
6
6,486

عرفنا دائما أن الثعبان يصطاد الفئران، لكن ما حدث بالصين يخالف المعتاد، حيث كشف شريط فيديو عن الثعبان الذي يحاول الفرار من الفأر، لكن الأخير يسحبه إلى مقتله.

وتحت عنوان " لحظة لا يمكن تخيلها " قالت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، إن فأرا في إحدى قرى مقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين، قد كسر قوانين الطبيعة، ودخل في معركة شرسة مع ثعبان، التقطها سكان القرية يوم 2 يوليو الجاري.

وقد لاحظ القرويون أن الثعبان مصاب بجراح في رأسه وجسمه، ويمكن سماع صوت يقول " إن الثعبان ينزف، لقد عضه الفأر!"

ومن غير الواضح إن كان الثعبان ساما أم لا.

لكن يظهر الفيديو أن الثعبان لم يستطع الرد على هجوم الفأر، بل ظل يتلوى بضعف على الأرض ، في حين أن الفأر لم يصب بأي جروح، لتنتهي المعركة بالفأر وهو يسحب الثعبان عبر الطريق إلى مقتله داخل المزروعات.

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