"إغاثي الملك سلمان" يختتم حملته التطوعية الثانية لمكافحة العمى بالجابون

أجرى 226 جراحة وصرف 740 نظارة طبية للمستفيدين

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، حملته الطبية التطوعية الثانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بجمهورية الجابون.

وكشف الفريق الطبي التطوعي للمركز خلال ستة أيام متواصلة منذ انطلاق الحملة في مدينة فرانسفيل عن 3,756 حالة، وأجرى 226 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، كما صرف 740 نظارة طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلاً جراحيًا.

وتأتي تلك الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عددٍ من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز وفقًا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.