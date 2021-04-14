روسيا تتسلّم سلالة "كورونا" من أمريكا لدراستها وصنع لقاح

كجزء من إجراءات منع انتشار عدوى الفيروس عالمياً بكل أنواعه

تسلّمت روسيا سلالة فيروس "كورونا" المستجد من الولايات المتحدة؛ لإجراء الدراسات وصُنع اللقاح.

جاء في بيان جمارك مدينة تومسك الروسية، "استوردت شركة روسية سلالة فيروس كورونا من الولايات المتحدة، كجزءٍ من إجراءات منع انتشار عدوى فيروس كورونا؛ للقيام بالدراسات وإنشاء لقاح".

وأوضحت الجمارك -وفق "سبوتنيك عربي"- أنه تم نقل سلالة الفيروس في قارورة حجمها 23x0.6 ملليتر ووزنها 88 غراماً، ونظراً إلى أن درجة الحرارة اللازمة لحفظ السلالة يجب أن تكون بين 2 و8 درجات مئوية تم وضعها في عبوة حافظة للحرارة مملوءة بالعناصر الباردة، وهكذا وصل وزن الشحنة إلى 4.5 كغ.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا؛ في مارس، وجود سلالة الفيروس لدى روسيا، وتم تحضير 5 نماذج من اللقاح.

وفي سياق متصل، كشفت دراسة حديثة، أن لدى فيروس كورونا ثلاثة أنواع قاتلة تنتشر في جميع أنحاء العالم، وأن السلالة الأصلية هي الأكثر انتشاراً في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية وليست منتشرة في الصين.