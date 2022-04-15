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"الصحة" : تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 5862

الرياض تتخطى الـ400 في عدد المتعافين من "كورونا"

احتلت المرتبة الأولى في المملكة.. وجدة الثانية ومكة الثالثة

كسرت مدينة الرياض حاجز الـ400 في عدد المتعافين من فيروس "كورونا" الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 402 حالة، حتى الآن، وفق آخر ما أعلنت عنه وزارة الصحة.

وبهذا الرقم احتلّت الرياض المرتبة الأولى بين مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"، بعد أن سجلت اليوم 19 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 402 حالة، من بين 931 حالة تعافٍ موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وبلغ إجمالي الحالات في منطقة الرياض 1592، فيما بلغ عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 1186 حالة، وأربع حالات وفاة.

وجاءت محافظة جدة في المرتبة الثانية في عدد المتعافين بواقع 176 حالة، فيما احتلّت مكة المكرمة المرتبة الثالثة في عدد المتعافين بعد الرياض وجدة بواقع 121 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض تتخطى الـ400 في عدد المتعافين من "كورونا"
سبق

كسرت مدينة الرياض حاجز الـ400 في عدد المتعافين من فيروس "كورونا" الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 402 حالة، حتى الآن، وفق آخر ما أعلنت عنه وزارة الصحة.

وبهذا الرقم احتلّت الرياض المرتبة الأولى بين مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"، بعد أن سجلت اليوم 19 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 402 حالة، من بين 931 حالة تعافٍ موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وبلغ إجمالي الحالات في منطقة الرياض 1592، فيما بلغ عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 1186 حالة، وأربع حالات وفاة.

وجاءت محافظة جدة في المرتبة الثانية في عدد المتعافين بواقع 176 حالة، فيما احتلّت مكة المكرمة المرتبة الثالثة في عدد المتعافين بعد الرياض وجدة بواقع 121 حالة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
04:45 PM

الرياض تتخطى الـ400 في عدد المتعافين من "كورونا"

احتلت المرتبة الأولى في المملكة.. وجدة الثانية ومكة الثالثة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كسرت مدينة الرياض حاجز الـ400 في عدد المتعافين من فيروس "كورونا" الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 402 حالة، حتى الآن، وفق آخر ما أعلنت عنه وزارة الصحة.

وبهذا الرقم احتلّت الرياض المرتبة الأولى بين مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"، بعد أن سجلت اليوم 19 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 402 حالة، من بين 931 حالة تعافٍ موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وبلغ إجمالي الحالات في منطقة الرياض 1592، فيما بلغ عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 1186 حالة، وأربع حالات وفاة.

وجاءت محافظة جدة في المرتبة الثانية في عدد المتعافين بواقع 176 حالة، فيما احتلّت مكة المكرمة المرتبة الثالثة في عدد المتعافين بعد الرياض وجدة بواقع 121 حالة.

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