اتفاقية تعاون بين صحة عسير و"ضمك الرياضي"

تتيح إقامة الدوري بمقر النادي خلال المدة المحددة

وقّعت صحة عسير مع نادي ضمك الرياضي اتفاقية تعاون لرعاية دوري وزارة الصحة الرياضي بمنطقة عسير .

وتتيح الاتفاقية إقامة الدوري بمقر نادي ضمك خلال المدة المحددة، انطلاقاً من الشراكة المجتمعية ما بين صحة عسير ونادي ضمك.

وقد تم اختيار غرفة أبها جهة مشرفة ومنسقة للشراكة وإدارة التواصل الداخلي بصحة عسير، كجهة منظمة والمستشفى السعودي الألماني كراعٍ رسمي ونادي ضمك مستضيف الدورة.

وقد مثل صحة عسير في توقيع الاتفاقية مساعد المدير العام للموارد البشرية الدكتور مشبب الأسمري وعضو مجلس الإدارة بنادي ضمك عبدالله بن قزعة وممثل عن الغرفة التجارية بأبها بالتعاون مع اللجنة الصحية بالغرفة.