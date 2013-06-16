النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العثور على المفقود "البارقي" في أحد المساجد مصابًا وفي حالة إعياء

جرى نقله إلى مستشفى المجاردة العام

عثر ذوو المواطن عامر بن حسن البارقي، والذي فقد منذ صباح أمس بعد نقله لمستشفى المجاردة، حيث يعاني من حالة صرع وبعض الاعتلالات العقلية، إلا أنه اختفى بعد وصوله للمستشفى.

وقال أحد إخوان "البارقي" إنهم عثروا على شقيقهم في أحد مساجد "خاط"، وهو في حالة إعياء شديد وبه بعض الكدمات والجروح، وجرى نقله عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى المجاردة العام.

بدورها ثمنت الأسرة لكل من قام بمساندتهم في عمليات البحث، وعلى رأسهم الأجهزة الأمنية وفريق ساعد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
العثور على المفقود "البارقي" في أحد المساجد مصابًا وفي حالة إعياء
سبق

عثر ذوو المواطن عامر بن حسن البارقي، والذي فقد منذ صباح أمس بعد نقله لمستشفى المجاردة، حيث يعاني من حالة صرع وبعض الاعتلالات العقلية، إلا أنه اختفى بعد وصوله للمستشفى.

وقال أحد إخوان "البارقي" إنهم عثروا على شقيقهم في أحد مساجد "خاط"، وهو في حالة إعياء شديد وبه بعض الكدمات والجروح، وجرى نقله عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى المجاردة العام.

بدورها ثمنت الأسرة لكل من قام بمساندتهم في عمليات البحث، وعلى رأسهم الأجهزة الأمنية وفريق ساعد.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
05:25 PM

العثور على المفقود "البارقي" في أحد المساجد مصابًا وفي حالة إعياء

جرى نقله إلى مستشفى المجاردة العام

A A A
محمد طيران - بارق
2
11,811

عثر ذوو المواطن عامر بن حسن البارقي، والذي فقد منذ صباح أمس بعد نقله لمستشفى المجاردة، حيث يعاني من حالة صرع وبعض الاعتلالات العقلية، إلا أنه اختفى بعد وصوله للمستشفى.

وقال أحد إخوان "البارقي" إنهم عثروا على شقيقهم في أحد مساجد "خاط"، وهو في حالة إعياء شديد وبه بعض الكدمات والجروح، وجرى نقله عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى المجاردة العام.

بدورها ثمنت الأسرة لكل من قام بمساندتهم في عمليات البحث، وعلى رأسهم الأجهزة الأمنية وفريق ساعد.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,831
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,613
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,489
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,475

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة