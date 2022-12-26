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الكويت.. البحث عن شخص انتحر بالقفز من جسر "جابر" وإحباط محاولة أخرى

دوريات خفر السواحل والإنقاذ البحري بدأت تمشيط أسفل الجسر وتحفظت على آخر

بدأت السلطات الأمنية الكويتية البحث عن شخص ألقى بنفسه من أعلى جسر "جابر"، وأحبطت محاولة انتحار شخص آخر كان برفقته.

وأفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، نقلًا عن مصدر أمني أن دوريات خفر السواحل والإنقاذ البحري بدأت تمشيط أسفل جسر جابر للبحث عن شخص ألقى بنفسه من أعلى الجسر، فيما تم إحباط محاولة انتحار شخص آخر كان برفقة هذا الشخص الذي أقدم على القفز، لافتًا إلى أنه تم التحفظ على من تم إنقاذه.

وأفاد بلاغ من قائد دورية الشرطة الثابتة على جسر جابر بوجود شخصين يحاولان القفز من فوق جسر جابر، وبأنه تم التحفظ على شخص، والآخر ألقى بنفسه من فوق الجسر.

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الكويت.. البحث عن شخص انتحر بالقفز من جسر "جابر" وإحباط محاولة أخرى
سبق

بدأت السلطات الأمنية الكويتية البحث عن شخص ألقى بنفسه من أعلى جسر "جابر"، وأحبطت محاولة انتحار شخص آخر كان برفقته.

وأفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، نقلًا عن مصدر أمني أن دوريات خفر السواحل والإنقاذ البحري بدأت تمشيط أسفل جسر جابر للبحث عن شخص ألقى بنفسه من أعلى الجسر، فيما تم إحباط محاولة انتحار شخص آخر كان برفقة هذا الشخص الذي أقدم على القفز، لافتًا إلى أنه تم التحفظ على من تم إنقاذه.

وأفاد بلاغ من قائد دورية الشرطة الثابتة على جسر جابر بوجود شخصين يحاولان القفز من فوق جسر جابر، وبأنه تم التحفظ على شخص، والآخر ألقى بنفسه من فوق الجسر.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
10:43 AM

الكويت.. البحث عن شخص انتحر بالقفز من جسر "جابر" وإحباط محاولة أخرى

دوريات خفر السواحل والإنقاذ البحري بدأت تمشيط أسفل الجسر وتحفظت على آخر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت السلطات الأمنية الكويتية البحث عن شخص ألقى بنفسه من أعلى جسر "جابر"، وأحبطت محاولة انتحار شخص آخر كان برفقته.

وأفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، نقلًا عن مصدر أمني أن دوريات خفر السواحل والإنقاذ البحري بدأت تمشيط أسفل جسر جابر للبحث عن شخص ألقى بنفسه من أعلى الجسر، فيما تم إحباط محاولة انتحار شخص آخر كان برفقة هذا الشخص الذي أقدم على القفز، لافتًا إلى أنه تم التحفظ على من تم إنقاذه.

وأفاد بلاغ من قائد دورية الشرطة الثابتة على جسر جابر بوجود شخصين يحاولان القفز من فوق جسر جابر، وبأنه تم التحفظ على شخص، والآخر ألقى بنفسه من فوق الجسر.

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