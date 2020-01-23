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دول جوار ليبيا ترفض التدخل الأجنبي.. وتتّفق على دعم الحل السياسي

طالبت بالالتزام بالقرار الأممي القاضي بحظر تدفّق السلاح

ذكر وزیر الشؤون الخارجیة الجزائري صبري بوقادوم، الیوم (الخميس)، أن وزراء خارجیة دول جوار لیبیا اتفقوا على رفض التدخل الأجنبي ودعم الحل السیاسي ھناك.

وقال "بوقادوم"، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للوزراء بالجزائر العاصمة: "إن المشاركین شددوا على ضرورة الالتزام بالقرار الأممي برفض تدفق الأسلحة إلى لیبیا"، وفقًا لـ"رويترز".

وأشار الوزير الجزائري إلى أن دول الجوار اتفقت على العدید من المبادئ؛ من بينها أنه لا حلّ إلا الحل السیاسي الذي یجب أن یكون فیما بین اللیبیین بدعم المجتمع الدولي، وتفادي التدخلات الأجنبیة التي عقّدت الأزمة في ھذا البلد.

التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا ليبيا

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دول جوار ليبيا ترفض التدخل الأجنبي.. وتتّفق على دعم الحل السياسي
سبق

ذكر وزیر الشؤون الخارجیة الجزائري صبري بوقادوم، الیوم (الخميس)، أن وزراء خارجیة دول جوار لیبیا اتفقوا على رفض التدخل الأجنبي ودعم الحل السیاسي ھناك.

وقال "بوقادوم"، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للوزراء بالجزائر العاصمة: "إن المشاركین شددوا على ضرورة الالتزام بالقرار الأممي برفض تدفق الأسلحة إلى لیبیا"، وفقًا لـ"رويترز".

وأشار الوزير الجزائري إلى أن دول الجوار اتفقت على العدید من المبادئ؛ من بينها أنه لا حلّ إلا الحل السیاسي الذي یجب أن یكون فیما بین اللیبیین بدعم المجتمع الدولي، وتفادي التدخلات الأجنبیة التي عقّدت الأزمة في ھذا البلد.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
08:34 PM

دول جوار ليبيا ترفض التدخل الأجنبي.. وتتّفق على دعم الحل السياسي

طالبت بالالتزام بالقرار الأممي القاضي بحظر تدفّق السلاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزیر الشؤون الخارجیة الجزائري صبري بوقادوم، الیوم (الخميس)، أن وزراء خارجیة دول جوار لیبیا اتفقوا على رفض التدخل الأجنبي ودعم الحل السیاسي ھناك.

وقال "بوقادوم"، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للوزراء بالجزائر العاصمة: "إن المشاركین شددوا على ضرورة الالتزام بالقرار الأممي برفض تدفق الأسلحة إلى لیبیا"، وفقًا لـ"رويترز".

وأشار الوزير الجزائري إلى أن دول الجوار اتفقت على العدید من المبادئ؛ من بينها أنه لا حلّ إلا الحل السیاسي الذي یجب أن یكون فیما بین اللیبیین بدعم المجتمع الدولي، وتفادي التدخلات الأجنبیة التي عقّدت الأزمة في ھذا البلد.

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