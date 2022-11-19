أعلنَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، انتهاء الحالة المطرية على العاصمة الرياض، والمحافظات الشمالية، متوقعًا استمرار حالة غيث غدًا على جنوب منطقة الرياض، وجنوب الشرقية، وجنوب منطقة مكة، وعلى الباحة، وعسير، تمتد إلى الإمارات وعمان. ‏وزاد من توقعه بنشوء هجمة برد سيبيرية على المناطق "الشمالية والوسطى والشرقية"، ناصحًا الأهالي في تلك المناطق بارتداء الملابس الشتوية.

"الحصيني" يُحذر من هجمة برد سيبيرية على الشمالية والوسطى والشرقية فهد العتيبي سبق 2019-11-19 أعلنَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، انتهاء الحالة المطرية على العاصمة الرياض، والمحافظات الشمالية، متوقعًا استمرار حالة غيث غدًا على جنوب منطقة الرياض، وجنوب الشرقية، وجنوب منطقة مكة، وعلى الباحة، وعسير، تمتد إلى الإمارات وعمان.



‏وزاد من توقعه بنشوء هجمة برد سيبيرية على المناطق "الشمالية والوسطى والشرقية"، ناصحًا الأهالي في تلك المناطق بارتداء الملابس الشتوية.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441 07:27 PM

"الحصيني" يُحذر من هجمة برد سيبيرية على الشمالية والوسطى والشرقية مُعلنًا انتهاء الحالة المطرية على العاصمة والمحافظات الشمالية





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أعلنَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، انتهاء الحالة المطرية على العاصمة الرياض، والمحافظات الشمالية، متوقعًا استمرار حالة غيث غدًا على جنوب منطقة الرياض، وجنوب الشرقية، وجنوب منطقة مكة، وعلى الباحة، وعسير، تمتد إلى الإمارات وعمان.



‏وزاد من توقعه بنشوء هجمة برد سيبيرية على المناطق "الشمالية والوسطى والشرقية"، ناصحًا الأهالي في تلك المناطق بارتداء الملابس الشتوية.