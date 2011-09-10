العساف يشارك في اجتماع "الرباعي العربي" المعني بأزمة إيران

استعرض مشروع قرار ضمن بند "التدخلات في شؤون الدول العربية"

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران اجتماعاً وزارياً لها في القاهرة، اليوم، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش؛ بمشاركة وزراء الدول الأعضاء في اللجنة "المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية"، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وترأس وفد المملكة إلى الاجتماع وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

واستعرضت اللجنة تقريراً أعدّته الأمانة العامة للجامعة العربية حول متابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدّي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية سياسياً واقتصادياً وإعلامياً، ومشروع بيان حول هذا الموضوع، وكذلك مشروع قرار ضمن بند "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية" لرفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الجديدة التي تعقد في وقت لاحق اليوم.

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي؛ والوفد المرافق لوزير الخارجية.