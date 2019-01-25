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صندوق النقد الدولي: السعودية السادسة عالمياً في النمو الاقتصادي بعد 365 يوماً

توقعات بمستقبل مزدهر وثبات أسعار النفط 5 أعوام

أعطى تقرير صدر، مؤخراً، عن صندوق النقد الدولي، مستقبلاً مزدهرًا للاقتصاد السعودي؛ حيث توقع أن تحتل المملكة المركز السادس عالميًا في عام 2020 من حيث النمو الاقتصادي.

ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي في العام 2019 بنسبة 3.5%، وفي العام 2020 بنسبة 3.6%، واعتبر الصندوق أن الحواجز التجارية تمثل إحدى أكبر مصادر الخطر على آفاق الاقتصاد العالمي.

كذلك توقع أن يظل النمو ضعيفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان في 2019؛ حيث سينمو الاقتصاد هناك بنسبة 2.4%، على أن يتعافى في 2020 إلى حوالي 3%.

وعن رؤية الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي للعامين القادمين، توقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا نسبته 2.1% في العام 2020؛ حيث سيتقدم على اقتصادات عالمية مثل الولايات المتحدة (1.8%) وألمانيا (1.6%).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صندوق النقد الدولي: السعودية السادسة عالمياً في النمو الاقتصادي بعد 365 يوماً
سبق

أعطى تقرير صدر، مؤخراً، عن صندوق النقد الدولي، مستقبلاً مزدهرًا للاقتصاد السعودي؛ حيث توقع أن تحتل المملكة المركز السادس عالميًا في عام 2020 من حيث النمو الاقتصادي.

ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي في العام 2019 بنسبة 3.5%، وفي العام 2020 بنسبة 3.6%، واعتبر الصندوق أن الحواجز التجارية تمثل إحدى أكبر مصادر الخطر على آفاق الاقتصاد العالمي.

كذلك توقع أن يظل النمو ضعيفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان في 2019؛ حيث سينمو الاقتصاد هناك بنسبة 2.4%، على أن يتعافى في 2020 إلى حوالي 3%.

وعن رؤية الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي للعامين القادمين، توقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا نسبته 2.1% في العام 2020؛ حيث سيتقدم على اقتصادات عالمية مثل الولايات المتحدة (1.8%) وألمانيا (1.6%).

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
07:57 PM

صندوق النقد الدولي: السعودية السادسة عالمياً في النمو الاقتصادي بعد 365 يوماً

توقعات بمستقبل مزدهر وثبات أسعار النفط 5 أعوام

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محمد البقمي - الرياض
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أعطى تقرير صدر، مؤخراً، عن صندوق النقد الدولي، مستقبلاً مزدهرًا للاقتصاد السعودي؛ حيث توقع أن تحتل المملكة المركز السادس عالميًا في عام 2020 من حيث النمو الاقتصادي.

ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي في العام 2019 بنسبة 3.5%، وفي العام 2020 بنسبة 3.6%، واعتبر الصندوق أن الحواجز التجارية تمثل إحدى أكبر مصادر الخطر على آفاق الاقتصاد العالمي.

كذلك توقع أن يظل النمو ضعيفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان في 2019؛ حيث سينمو الاقتصاد هناك بنسبة 2.4%، على أن يتعافى في 2020 إلى حوالي 3%.

وعن رؤية الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي للعامين القادمين، توقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا نسبته 2.1% في العام 2020؛ حيث سيتقدم على اقتصادات عالمية مثل الولايات المتحدة (1.8%) وألمانيا (1.6%).

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