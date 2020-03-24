بقيمة تريليوني دولار .."ترامب" يضطر إلى إلغاء تشريع "كورونا" لتحفيز الاقتصاد

لم يحصل على الـ60 صوتًا اللازمة للمصادقة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء)، أنه ألغى تشريع فيروس كورونا المستجد.

ويعود السبب إلى عدم موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة تحفيز اقتصادي بتريليوني دولار لمواجهة كورونا، إذ اعتبر الديمقراطيون أنها تقدم القليل من المال للولايات والمستشفيات وتخلو من قيود على صندوق لمساعدة الشركات الكبيرة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبموافقة 49 صوتًا مقابل اعتراض 46، لم يحصل الإجراء على الـ60 صوتًا اللازمة ليمضي قدمًا، مع استمرار الانقسام الحاد داخل المجلس.