الأمطار تتسبّب في سقوط سقف منزل وإصابة فتاة بـ"الليث"

والدها طالب الجهات المعنية بتوفير مسكن بديل لإيواء أسرته

تسبّبت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الليث، صباح اليوم، في سقوط سقف منزل أحد المواطنين وإصابة فتاة تبلغ من العمر ١٦ عاماً قبل نقلها إلى مستشفى الليث العام.

وقال صاحب المنزل عبدالله الشريف؛ لـ "سبق": المنزل شعبي ولم يقاوم شدة الأمطار؛ ما أسفر عن سقوط السقف وإصابة ابنتي وتسرُّب المياه إلى داخل المنزل وحدوث تماس كهربائي وتلف 70 % من محتويات المنزل.

وأضاف: حضر الدفاع المدني وأخلى الأسرة، كما قمت بنقل ابنتي للمستشفى إلا أن سيارتي توقفت وسط مياه الأمطار، وحضر الهلال الأحمر ونقلها إلى مستشفى الليث العام، ثم لجأت بأسرتي إلى منزل أحد الجيران، وأناشد الجهات المعنية توفير مأوى لي حتى يُعاد تأهيل منزلي المنهار.

وقال الدفاع المدني: مركز العمليات الأمنية الموحدة "911" بمنطقة مكة المكرّمة تلقى بلاغاً من مواطن عن تضرُّر سقف منزل شعبي من جرّاء الأمطار.

وأضاف: تمّت مباشرة الحادث من قِبل فرق الدفاع المدني وتبيّن سقوط جزءٍ من السقف "ارم سترونق" بمساحة 50سم × 50 سم، مما نتج عنه إصابة فتاة سعودية تبلغ من العمر 16عاماً في الكتف، وتم نقلها إلى المستشفى.