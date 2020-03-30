الثاني سلبي وإجراء لزوجته وعمته وشقيقته.. "آل مفرح" يروي قصة عزله بعرعر

قال: أنتظر التحليل الثالث لاحقًا لتأكيد النتائج.. البداية كانت ألماً شديداً في رأسي وكحة

كشف المواطن الحسن آل مفرح؛ المعزول في عرعر شمال المملكة، نتائج التحليل الثاني الذي أُجري له للكشف عن فيروس كورونا، مبيناً أن نتيجته سلبية ويعني ذلك زوال الفيروس، بإذن الله؛ حيث ينتظر التحليل الثالث لاحقاً لتأكيد النتائج.

وعن بداية اكتشافه للمرض، قال "آل مفرح": "لا أعلم من أين جاءتني العدوى؛ ولكن اكتشفت إصابتي بها عندما كنت في عرعر؛ حيث استيقظت من نومي بعد شعوري بألم شديد في رأسي وكحة، وبدأت الآلام تتضاعف ثم اتبعت الإجراءات الوقائية وراجعت المستشفى وتم التعامل معي واكتشاف الإصابة بالفيروس وتم تنومي معزولاً وبدء العلاج".

وأضاف: "بالنسبة لي حالياً لم أعد أعاني أعراضاً وطمأنني الطبيب أن نتائج التحليل الثاني سلبية؛ ما يعني عدم وجود الفيروس حالياً، وأنتظر نتائج التحليل الثالث".

وعن الإجراءات المتخذة مع مخالطيه قال: "تم عزل زوجتي وعمتي وشقيقتي في أحد مستشفيات جازان؛ حيث إنهن موجودات بالمنطقة وكنت في زيارة لهن قبل اكتشاف الفيروس عندما رجعت للعمل في عرعر؛ حيث ظهرت أعراض على زوجتي وننتظر النتائج".