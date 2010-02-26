"جراحة المناظير والسمنة" تنظم مؤتمرها السنوي حول أحدث طرق العلاج

تنظم الجمعية السعودية لجراحة المناظير بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، في التاسعة من صباح الخميس المقبل، المؤتمرَ السنوي لجمعية جراحة مناظير المعدة والسمنة والارتجاع المريئي.

ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام بالقاعة الرئيسية بكلية الطب، وبحضور المدير التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور عبدالرحمن المعمر، وعميد كلية الطب الدكتور خالد فودة.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور عبدالله الضحيان أن المؤتمر سيشارك فيه 15 متحدثاً من خارج المملكة و36 من داخلها، ويهدف إلى تبادل الخبرة والآراء والمستجدات في تلك الأمراض (المعدة، والسمنة، والارتجاع المريئي)، ووضع توصيات في كيفية علاج أمراض المعدة؛ من خلال خبرة الزملاء الزائرين، ووضع توصيات في كيفية علاجها، وإعطاء الفرصة للمتدربين في التقدم بأوراق علمية للمؤتمر.