النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "صديق الخير" يختتم بطولة الشباب في الرياض

برعاية "نبراس" بمشاركة 64 فريقاً

اختتمت فعاليات الدوري الرياضي لصديق الخير الخامس عشر التابع لمكتب الدعوة بالروضة بمدينة الرياض برعاية "نبراس"، بمشاركة 64 فريق، حيث كان الختام على شرف كلاً من: الشيخ الدكتور سعد العتيق، والرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" العقيد الدكتور سامي بن خالد الحمود، والشيخ فهد الأحيدب نائبًا عن مدير الأمن الفكري برئاسة أمن الدولة، وقائد فريق نوافذ مؤسس مبادرة أصدقاء المجتمع المدرب عبيد البرغش.

وتخلل الحفل قصيدة ألقاها الشاعر نمر الهجلة، والمنشد طلال العبدالكريم، وعدد كبير من النخب الاجتماعية والرياضية ونجوم "السوشل ميديا" .

وعبّر المشرف العام على مشروع صديق الخير عبدالكريم المشرافي عن سعادته بإختتام البطولة والدوري والذي كان الهدف منه توعية الشباب من جميع النواحي الفكرية والرياضية والتوعوية والاجتماعية والتطوعية من خلال البرامج التربوية والتدريبية والأنشطة الترفيهية والرياضية التي تصب في مصلحة الوطن والمجتمع.

وشكر "المشرافي" جميع الضيوف والرعاة والحضور والفرق المشاركة الذين كانوا بعد توفيق الله سبباً كبيراً في نجاحات وتميّز البرامج والأنشطة والفعاليات لمشاريع صديق الخير.

وقدم الشيخ هادي العسكر بالنيابة عن مدير المكتب شكره لجميع الضيوف ولكل من شارك مع مكتب الدعوة بالروضة "صديق الخير"، وخص بالشكر الشريك الدائم، اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات "نبراس" الأمين العام ،ونائبه ،سائلا الله أن يديم أمننا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. "صديق الخير" يختتم بطولة الشباب في الرياض
سبق

اختتمت فعاليات الدوري الرياضي لصديق الخير الخامس عشر التابع لمكتب الدعوة بالروضة بمدينة الرياض برعاية "نبراس"، بمشاركة 64 فريق، حيث كان الختام على شرف كلاً من: الشيخ الدكتور سعد العتيق، والرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" العقيد الدكتور سامي بن خالد الحمود، والشيخ فهد الأحيدب نائبًا عن مدير الأمن الفكري برئاسة أمن الدولة، وقائد فريق نوافذ مؤسس مبادرة أصدقاء المجتمع المدرب عبيد البرغش.

وتخلل الحفل قصيدة ألقاها الشاعر نمر الهجلة، والمنشد طلال العبدالكريم، وعدد كبير من النخب الاجتماعية والرياضية ونجوم "السوشل ميديا" .

وعبّر المشرف العام على مشروع صديق الخير عبدالكريم المشرافي عن سعادته بإختتام البطولة والدوري والذي كان الهدف منه توعية الشباب من جميع النواحي الفكرية والرياضية والتوعوية والاجتماعية والتطوعية من خلال البرامج التربوية والتدريبية والأنشطة الترفيهية والرياضية التي تصب في مصلحة الوطن والمجتمع.

وشكر "المشرافي" جميع الضيوف والرعاة والحضور والفرق المشاركة الذين كانوا بعد توفيق الله سبباً كبيراً في نجاحات وتميّز البرامج والأنشطة والفعاليات لمشاريع صديق الخير.

وقدم الشيخ هادي العسكر بالنيابة عن مدير المكتب شكره لجميع الضيوف ولكل من شارك مع مكتب الدعوة بالروضة "صديق الخير"، وخص بالشكر الشريك الدائم، اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات "نبراس" الأمين العام ،ونائبه ،سائلا الله أن يديم أمننا.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
08:14 PM

شاهد.. "صديق الخير" يختتم بطولة الشباب في الرياض

برعاية "نبراس" بمشاركة 64 فريقاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,069

اختتمت فعاليات الدوري الرياضي لصديق الخير الخامس عشر التابع لمكتب الدعوة بالروضة بمدينة الرياض برعاية "نبراس"، بمشاركة 64 فريق، حيث كان الختام على شرف كلاً من: الشيخ الدكتور سعد العتيق، والرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" العقيد الدكتور سامي بن خالد الحمود، والشيخ فهد الأحيدب نائبًا عن مدير الأمن الفكري برئاسة أمن الدولة، وقائد فريق نوافذ مؤسس مبادرة أصدقاء المجتمع المدرب عبيد البرغش.

وتخلل الحفل قصيدة ألقاها الشاعر نمر الهجلة، والمنشد طلال العبدالكريم، وعدد كبير من النخب الاجتماعية والرياضية ونجوم "السوشل ميديا" .

وعبّر المشرف العام على مشروع صديق الخير عبدالكريم المشرافي عن سعادته بإختتام البطولة والدوري والذي كان الهدف منه توعية الشباب من جميع النواحي الفكرية والرياضية والتوعوية والاجتماعية والتطوعية من خلال البرامج التربوية والتدريبية والأنشطة الترفيهية والرياضية التي تصب في مصلحة الوطن والمجتمع.

وشكر "المشرافي" جميع الضيوف والرعاة والحضور والفرق المشاركة الذين كانوا بعد توفيق الله سبباً كبيراً في نجاحات وتميّز البرامج والأنشطة والفعاليات لمشاريع صديق الخير.

وقدم الشيخ هادي العسكر بالنيابة عن مدير المكتب شكره لجميع الضيوف ولكل من شارك مع مكتب الدعوة بالروضة "صديق الخير"، وخص بالشكر الشريك الدائم، اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات "نبراس" الأمين العام ،ونائبه ،سائلا الله أن يديم أمننا.

شارك برأيك
72
468

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,470
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,206
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,216
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,341

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

انتهى زمن الأربعة الكبار

انتهى زمن الأربعة الكبار

سلطان رديف
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة