شاهد.. "صديق الخير" يختتم بطولة الشباب في الرياض

برعاية "نبراس" بمشاركة 64 فريقاً

اختتمت فعاليات الدوري الرياضي لصديق الخير الخامس عشر التابع لمكتب الدعوة بالروضة بمدينة الرياض برعاية "نبراس"، بمشاركة 64 فريق، حيث كان الختام على شرف كلاً من: الشيخ الدكتور سعد العتيق، والرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" العقيد الدكتور سامي بن خالد الحمود، والشيخ فهد الأحيدب نائبًا عن مدير الأمن الفكري برئاسة أمن الدولة، وقائد فريق نوافذ مؤسس مبادرة أصدقاء المجتمع المدرب عبيد البرغش.

وتخلل الحفل قصيدة ألقاها الشاعر نمر الهجلة، والمنشد طلال العبدالكريم، وعدد كبير من النخب الاجتماعية والرياضية ونجوم "السوشل ميديا" .

وعبّر المشرف العام على مشروع صديق الخير عبدالكريم المشرافي عن سعادته بإختتام البطولة والدوري والذي كان الهدف منه توعية الشباب من جميع النواحي الفكرية والرياضية والتوعوية والاجتماعية والتطوعية من خلال البرامج التربوية والتدريبية والأنشطة الترفيهية والرياضية التي تصب في مصلحة الوطن والمجتمع.

وشكر "المشرافي" جميع الضيوف والرعاة والحضور والفرق المشاركة الذين كانوا بعد توفيق الله سبباً كبيراً في نجاحات وتميّز البرامج والأنشطة والفعاليات لمشاريع صديق الخير.

وقدم الشيخ هادي العسكر بالنيابة عن مدير المكتب شكره لجميع الضيوف ولكل من شارك مع مكتب الدعوة بالروضة "صديق الخير"، وخص بالشكر الشريك الدائم، اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات "نبراس" الأمين العام ،ونائبه ،سائلا الله أن يديم أمننا.