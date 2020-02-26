"مدني شقراء" ينفّذ برنامجًا تدريبيًّا لطلاب الجامعة في الدفاع وإجراءات السلامة

اشتمل على جانبين نظري وتطبيقي في إطار التعاون بين الجانبين

نفّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء، برنامجًا تدريبيًّا على أعمال الدفاع المدني وإجراءات السلامة لعدد من طلاب الجامعة المشاركين في جوالة الجامعة في مقر الإدارة.

واشتمل التدريب على جانب نظري وجانب التطبيقات العملية، تم خلاله تدريب الطلاب عمليًّا على عمليات الدفاع المدني وإجراءات السلامة.

وفي نهاية البرنامج، قدّم عميد شؤون الطلاب بجامعة شقراء الدكتور محمد المرشدي درعًا تذكاريًّا لمدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العميد عبدالرحمن بن حمد المجلي.

ويأتي البرنامج التدريبي في إطار التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني وجامعة شقراء.