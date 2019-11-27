"عبدالعزيز للحوار الوطني" يختتم فعاليات أسبوع التلاحم بالحدود الشمالية

تضمنت محاضرات ولقاءات ورش عمل وبرامج تدريبية وفعاليات رياضية

اختتم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، اليوم الأربعاء، أسبوع تلاحم بمنطقة الحدود الشمالية وقافلة تلاحم، وذلك بعد تنفيذ جملة من الفعاليات الحوارية الكثيفة، وتنفيذ مسيرة بالدراجات النارية في شوارع عرعر، والذي أقامه المركز خلال الفترة ما بين 24 – 27 نوفمبر 2019م، الموافق 27- 30 ربيع الأول 1441هـ.



وتفصيلًا: جاء ذلك بمشاركة عدد من العلماء والمثقفين والمفكرين وأصحاب الرأي والفاعلين وأفراد المجتمع، وذلك بالنادي الأدبي في عرعر.



وكان تنظيم أسبوع التلاحم الوطني في منطقة الحدود الشمالية استمرارًا للمسيرة الناجحة لبرنامج تلاحم الذي نظّمه المركز في ست مناطق؛ تحقيقًا لرؤيته بنشر وترسيخ مفاهيم الحوار في المجتمع السعودي، وتعزيز قيم التعايش والتنوع والاعتدال والتسامح والتلاحم الوطني، والمحافظة على كل ما يهدّد وحدة النسيج المجتمعي.



ويهدف أسبوع التلاحم الوطني الذي استمرّ أسبوعًا، إلى المحافظة على الانتماء والتعايش والتلاحم الوطني، واستنهاض دور العلماء والمثقفين لتعزيز مفاهيم وممارسات الحوار وقيم التسامح للمحافظة على اللحمة الوطنية، إضافة إلى خلق مبادرات شبابية تخدم المنطقة والوطن وتعزز مفاهيم التلاحم الوطني، فضلًا عن تحقيق القيم الفكرية والاجتماعية التي تتضمّنها رؤية المملكة 2030، والتي تؤكد على أهمية تعزيز منهج الوسطية والتسامح.



وتضمنت فعاليات أسبوع التلاحم الوطني التي استهدفت جميع الفئات العمرية والتوجهات والاهتمامات المختلفة؛ عددًا من المحاضرات واللقاءات وورش العمل والبرامج التدريبية والمسابقات الرياضية والأمسيات الوطنية؛ حيث نظمت فعاليات برنامج "نحن أبناء كوكب الأرض" مع عدد من المتخصصات.



وشملت الفعاليات: برنامج تدريب الشباب (الحوار الفكري)، بالشراكة مع جامعة الحدود الشمالية، ولقاءً شبابيًّا. كما شمل أسبوع تلاحم ورشة عمل شبابية لصنع مبادرات وطنية لتعزيز اللحمة الوطنية. إضافة إلى جلسة حوارية بعنوان "دور التعليم في المنطقة"، قدمها مدير التعليم في الحدود الشمالية، ومحاضرة للشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد أمين عام هيئة كبار العلماء، بعنوان "أمةً وسطًا"، وجلسة حوارية حملت عنوان "المرأة شريك في رؤية 2030"، قدمتها الدكتورة مها المنيف، والأستاذة سناء باحسن.



وتلا ذلك أمسية وطنية استُعرض خلالها فن الشعر في المنطقة وعدد من القصائد التي تؤكد النسيج الاجتماعي للمنطقة، وملتقى الإعلام الجديد تحت عنوان "دور وسائط الإعلام وسائل الجديد في المحافظة على الوحدة الوطنية".



وشهد أسبوع تلاحم زيارة قافلة الحوار لعدد من مدارس المنطقة وإقامة برامج حوارية، كما شهد أسبوع التلاحم الوطني بمنطقة الحدود الشمالية عددًا من الفعاليات المصاحبة؛ منها معرض الجهات الحكومية، واختتم بتكريم الجهات الفائزة بالمسابقات الرياضية، وشركاء المركز من الإعلاميين الذي ساهموا في تغطية الملتقى.