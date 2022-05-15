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عن بُعد لأول مرة.. انتخابات "أيتام تبوك" تأتي بـ"الفقير" رئيسًا بالتزكية

"العطوي" نائبًا و"العنزي" مشرفًا ماليًّا

عقدت الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في تبوك، أول أمس، اجتماعها الرابع لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، والذي جاء لأول مرة باستخدام الشبكة العنكبوتية والاتصال عن بُعد بين الأعضاء، بحضور مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالحكيم الرشيدي.

واطلع الجميع على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، ثم بدأت عملية الانتخاب لتسمية أعضاء المجلس الجديد، والذي ستكون مدة أعماله لأربعة أعوام قادمة.

وتصدّر طلال بن خالد الفقير قائمة المرشحين بتسعة عشر صوتًا، وتم تزكيته من الجميع رئيسًا لمجلس الإدارة، كما تم انتخاب الدكتور يحيى بن محمد العطوي نائبًا للرئيس، والدكتور عياش بن عبدالله العنزي مشرفًا ماليًّا، وعضوية كل من: سعد بن عايض الحارثي، وعلي زعل البلوي، والدكتورة أريج بنت جميل الغبان، ووداد بنت عائد البلوي، وهيفاء بنت سليمان الأميلس، وصباح بنت سليم الشامان.

وقد قدّم رئيس مجلس الإدارة والأعضاء الجدد شكرهم لأعضاء الجمعية العمومية على هذه الثقة، كما قدموا شكرهم للمجلس السابق برئاسة جريد بن معتق العنزي وبقية الأعضاء، على جهودهم وما قدموه للجمعية من أعمال جليلة وجهود واضحة خلال فترة عملهم في مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة، الجهود والدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لدعم العمل الخيري، وكذلك المبادرات التي أطلقها الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك؛ للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة الوبائية العالمية.

الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عن بُعد لأول مرة.. انتخابات "أيتام تبوك" تأتي بـ"الفقير" رئيسًا بالتزكية
سبق

عقدت الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في تبوك، أول أمس، اجتماعها الرابع لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، والذي جاء لأول مرة باستخدام الشبكة العنكبوتية والاتصال عن بُعد بين الأعضاء، بحضور مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالحكيم الرشيدي.

واطلع الجميع على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، ثم بدأت عملية الانتخاب لتسمية أعضاء المجلس الجديد، والذي ستكون مدة أعماله لأربعة أعوام قادمة.

وتصدّر طلال بن خالد الفقير قائمة المرشحين بتسعة عشر صوتًا، وتم تزكيته من الجميع رئيسًا لمجلس الإدارة، كما تم انتخاب الدكتور يحيى بن محمد العطوي نائبًا للرئيس، والدكتور عياش بن عبدالله العنزي مشرفًا ماليًّا، وعضوية كل من: سعد بن عايض الحارثي، وعلي زعل البلوي، والدكتورة أريج بنت جميل الغبان، ووداد بنت عائد البلوي، وهيفاء بنت سليمان الأميلس، وصباح بنت سليم الشامان.

وقد قدّم رئيس مجلس الإدارة والأعضاء الجدد شكرهم لأعضاء الجمعية العمومية على هذه الثقة، كما قدموا شكرهم للمجلس السابق برئاسة جريد بن معتق العنزي وبقية الأعضاء، على جهودهم وما قدموه للجمعية من أعمال جليلة وجهود واضحة خلال فترة عملهم في مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة، الجهود والدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لدعم العمل الخيري، وكذلك المبادرات التي أطلقها الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك؛ للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة الوبائية العالمية.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
03:06 PM

عن بُعد لأول مرة.. انتخابات "أيتام تبوك" تأتي بـ"الفقير" رئيسًا بالتزكية

"العطوي" نائبًا و"العنزي" مشرفًا ماليًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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عقدت الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في تبوك، أول أمس، اجتماعها الرابع لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، والذي جاء لأول مرة باستخدام الشبكة العنكبوتية والاتصال عن بُعد بين الأعضاء، بحضور مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالحكيم الرشيدي.

واطلع الجميع على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، ثم بدأت عملية الانتخاب لتسمية أعضاء المجلس الجديد، والذي ستكون مدة أعماله لأربعة أعوام قادمة.

وتصدّر طلال بن خالد الفقير قائمة المرشحين بتسعة عشر صوتًا، وتم تزكيته من الجميع رئيسًا لمجلس الإدارة، كما تم انتخاب الدكتور يحيى بن محمد العطوي نائبًا للرئيس، والدكتور عياش بن عبدالله العنزي مشرفًا ماليًّا، وعضوية كل من: سعد بن عايض الحارثي، وعلي زعل البلوي، والدكتورة أريج بنت جميل الغبان، ووداد بنت عائد البلوي، وهيفاء بنت سليمان الأميلس، وصباح بنت سليم الشامان.

وقد قدّم رئيس مجلس الإدارة والأعضاء الجدد شكرهم لأعضاء الجمعية العمومية على هذه الثقة، كما قدموا شكرهم للمجلس السابق برئاسة جريد بن معتق العنزي وبقية الأعضاء، على جهودهم وما قدموه للجمعية من أعمال جليلة وجهود واضحة خلال فترة عملهم في مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة، الجهود والدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لدعم العمل الخيري، وكذلك المبادرات التي أطلقها الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك؛ للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة الوبائية العالمية.

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