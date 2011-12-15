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"طيران أديل" يُعلن تسيير رحلات دولية من الرياض إلى القاهرة.. يناير المقبل

"البراهيم": تُعتبر العاصمة المصرية الوجهة الأكثر جاذبية للعرب والسعوديين

أعلن "طيران أديل" الذراع الاقتصادية للخطوط السعودية، عن تسيير رحلات دولية جديدة إلى العاصمة المصرية "القاهرة"، حيث تعتبر الوجهة الدولية الثالثة.

وتنضم الوجهة الجديدة إلى المحطتين الدوليتين اللتين تم افتتاحهما خلال هذا العام، وهما دبي والكويت، ليرتفع بذلك عدد المحطات الداخلية والدولية على شبكتها المتنامية إلى 16 محطة.

ويسيّر "طيران أديل" أولى رحلاته الدولية المباشرة والمنتظمة إلى القاهرة، انطلاقاً من العاصمة الرياض بواقع رحلتين يومياً في الاتجاهين كمرحلة أولى.

وقد أنهت كل الاستعدادات الميدانية بمطار الملك خالد الدولي ومطار القاهرة الدولي من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة والإمكانات التقنية والمعدات اللازمة لتقديم جميع الخدمات للمسافرين، ومن المقرر تدشين أولى الرحلات الافتتاحية يوم الخميس 6 يناير 2022.

والرحلات الجديدة من وإلى القاهرة، أصبحت متاحة للحجز أمام جميع العملاء المسافرين منذ مطلع هذا الأسبوع، وبأسعار تبدأ من الرياض بـ 299 ريالاً ومن القاهرة بـ 1.499 جنيهاً.

وللحصول على أفضل الأسعار، من خلال زيارة موقع طيران أديل الإلكتروني flyadeal.com أو عبر تطبيق الهواتف الذكية الحالي الذي يتميز بحزمة واسعة من الخدمات المتنوعة التي توفر الجهد والوقت للعملاء.

وأعرب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وخدمات العملاء بطيران أديل أحمد بن عبدالكريم البراهيم، عن سعادته بإضافة محطة القاهرة الوجهة الأكثر جاذبية للعرب والسعوديين.

وقال: رحلاتنا ستوفر خياراً جديداً ومتميزاً للسفر الجوي للمواطنين والمقيمين في البلدين الشقيقين، وستسهم في زيادة حركة السفر وتعزيز أواصر التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

كما أعرب عن تطلعه لتوسيع النشاط لتوفير المزيد من الوجهات والرحلات، ضمن شبكتنا، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طيران أديل" يُعلن تسيير رحلات دولية من الرياض إلى القاهرة.. يناير المقبل
سبق

أعلن "طيران أديل" الذراع الاقتصادية للخطوط السعودية، عن تسيير رحلات دولية جديدة إلى العاصمة المصرية "القاهرة"، حيث تعتبر الوجهة الدولية الثالثة.

وتنضم الوجهة الجديدة إلى المحطتين الدوليتين اللتين تم افتتاحهما خلال هذا العام، وهما دبي والكويت، ليرتفع بذلك عدد المحطات الداخلية والدولية على شبكتها المتنامية إلى 16 محطة.

ويسيّر "طيران أديل" أولى رحلاته الدولية المباشرة والمنتظمة إلى القاهرة، انطلاقاً من العاصمة الرياض بواقع رحلتين يومياً في الاتجاهين كمرحلة أولى.

وقد أنهت كل الاستعدادات الميدانية بمطار الملك خالد الدولي ومطار القاهرة الدولي من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة والإمكانات التقنية والمعدات اللازمة لتقديم جميع الخدمات للمسافرين، ومن المقرر تدشين أولى الرحلات الافتتاحية يوم الخميس 6 يناير 2022.

والرحلات الجديدة من وإلى القاهرة، أصبحت متاحة للحجز أمام جميع العملاء المسافرين منذ مطلع هذا الأسبوع، وبأسعار تبدأ من الرياض بـ 299 ريالاً ومن القاهرة بـ 1.499 جنيهاً.

وللحصول على أفضل الأسعار، من خلال زيارة موقع طيران أديل الإلكتروني flyadeal.com أو عبر تطبيق الهواتف الذكية الحالي الذي يتميز بحزمة واسعة من الخدمات المتنوعة التي توفر الجهد والوقت للعملاء.

وأعرب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وخدمات العملاء بطيران أديل أحمد بن عبدالكريم البراهيم، عن سعادته بإضافة محطة القاهرة الوجهة الأكثر جاذبية للعرب والسعوديين.

وقال: رحلاتنا ستوفر خياراً جديداً ومتميزاً للسفر الجوي للمواطنين والمقيمين في البلدين الشقيقين، وستسهم في زيادة حركة السفر وتعزيز أواصر التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

كما أعرب عن تطلعه لتوسيع النشاط لتوفير المزيد من الوجهات والرحلات، ضمن شبكتنا، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
02:50 PM

"طيران أديل" يُعلن تسيير رحلات دولية من الرياض إلى القاهرة.. يناير المقبل

"البراهيم": تُعتبر العاصمة المصرية الوجهة الأكثر جاذبية للعرب والسعوديين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلن "طيران أديل" الذراع الاقتصادية للخطوط السعودية، عن تسيير رحلات دولية جديدة إلى العاصمة المصرية "القاهرة"، حيث تعتبر الوجهة الدولية الثالثة.

وتنضم الوجهة الجديدة إلى المحطتين الدوليتين اللتين تم افتتاحهما خلال هذا العام، وهما دبي والكويت، ليرتفع بذلك عدد المحطات الداخلية والدولية على شبكتها المتنامية إلى 16 محطة.

ويسيّر "طيران أديل" أولى رحلاته الدولية المباشرة والمنتظمة إلى القاهرة، انطلاقاً من العاصمة الرياض بواقع رحلتين يومياً في الاتجاهين كمرحلة أولى.

وقد أنهت كل الاستعدادات الميدانية بمطار الملك خالد الدولي ومطار القاهرة الدولي من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة والإمكانات التقنية والمعدات اللازمة لتقديم جميع الخدمات للمسافرين، ومن المقرر تدشين أولى الرحلات الافتتاحية يوم الخميس 6 يناير 2022.

والرحلات الجديدة من وإلى القاهرة، أصبحت متاحة للحجز أمام جميع العملاء المسافرين منذ مطلع هذا الأسبوع، وبأسعار تبدأ من الرياض بـ 299 ريالاً ومن القاهرة بـ 1.499 جنيهاً.

وللحصول على أفضل الأسعار، من خلال زيارة موقع طيران أديل الإلكتروني flyadeal.com أو عبر تطبيق الهواتف الذكية الحالي الذي يتميز بحزمة واسعة من الخدمات المتنوعة التي توفر الجهد والوقت للعملاء.

وأعرب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وخدمات العملاء بطيران أديل أحمد بن عبدالكريم البراهيم، عن سعادته بإضافة محطة القاهرة الوجهة الأكثر جاذبية للعرب والسعوديين.

وقال: رحلاتنا ستوفر خياراً جديداً ومتميزاً للسفر الجوي للمواطنين والمقيمين في البلدين الشقيقين، وستسهم في زيادة حركة السفر وتعزيز أواصر التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

كما أعرب عن تطلعه لتوسيع النشاط لتوفير المزيد من الوجهات والرحلات، ضمن شبكتنا، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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