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أمين رابطة العالم الإسلامي يزور مقدونيا الشمالية ويلتقي كبار قيادتها

"بينداروفسكي": "العيسى" الشخصية الإسلامية الأولى تأثيرًا وقبولًا في أوروبا

‬ تلبيةً لدعوةٍ رسمية من رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية، استقبل الرئيس الدكتور ستيفو بينداروفسكي في قصر فيلا فودنو الرئاسي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الذي يزور العاصمة سكوبيه حالياً.

وعبّر رئيس مقدونيا الشمالية خلال اللقاء عن تقديره البالغ للدكتور "العيسى"، وعن تثمينه للدور المهم والمؤثر الذي يضطلع به في سبيل نشر قيم التسامح والتعايش حول العالم؛ مؤكداً أن الدول الأوروبية تعتبره الشخصيةَ الإسلاميةَ الأكثرَ تأثيرًا وقبولًا، لما يَتَّصِفُ به خطابُهُ العالمي وأعماله على أرض الواقع من اعتدال ومد جسور التفاهم والصداقة والتعاون بين الشعوب.

من جهته، عبّر د."العيسى" عن تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها من الرئيس؛ لافتًا إلى أن الرابطةَ حريصةٌ على بناء الجسور بين الشعوب من أجل تعزيز سلام عالمنا ووئام مجتمعاته الوطنية من خلال المشتركات الدينية والثقافية وعموم المشتركات الإنسانية.

إلى ذلك، استقبل رئيس البرلمان في مقدونيا الشمالية الدكتور تالات شافيري د."العيسى" في مقر البرلمان بالعاصمة المقدونية؛ وبحث الجانبان سُبُل تعزيز العمل المشترك، بحضور رؤساء اللجان البرلمانية وكبار رجال الدولة المقدونية.

ثم زار المَشْيَخَةَ الإسلامية في مقدونيا الشمالية، حيث التقى برئيس العلماء الشيخ الحافظ شاكر أفندي، بحضور المفتين والعلماء، واستعرض مع رئيس العلماء مجالات التعاون الثنائي، كما ألقى محاضرةً عن سنة الخالق جل وعلا في طبيعة التنوع الإنساني وفق المفاهيم الإسلامية، استمع إليها المشايخ والعلماء وكبار أساتذة الثقافة الإسلامية.

وقررت المشيخة ترجمة المحاضرة إلى كافة لغات دول البلقان.

من جهة أخرى، رحبت كاتدرائية سكوبيه بزيارة معاليه مؤكدة أهميتها وخلال زيارته للكاتدرائية، أوضح أن مقدونيا تمثل نموذجاً متميزاً للتعايش.

كما اجتمع د."العيسى" بأعضاء اللجنة الحكومية للعلاقات مع الطوائف والجماعات الدينية في مقرها بسكوبيه، حيث تم بحث عددًا من الموضوعات المهمة مع مدير اللجنة والمستشارين وكبار المسؤولين الحكوميين والمستشارين.

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أمين رابطة العالم الإسلامي يزور مقدونيا الشمالية ويلتقي كبار قيادتها
سبق

‬ تلبيةً لدعوةٍ رسمية من رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية، استقبل الرئيس الدكتور ستيفو بينداروفسكي في قصر فيلا فودنو الرئاسي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الذي يزور العاصمة سكوبيه حالياً.

وعبّر رئيس مقدونيا الشمالية خلال اللقاء عن تقديره البالغ للدكتور "العيسى"، وعن تثمينه للدور المهم والمؤثر الذي يضطلع به في سبيل نشر قيم التسامح والتعايش حول العالم؛ مؤكداً أن الدول الأوروبية تعتبره الشخصيةَ الإسلاميةَ الأكثرَ تأثيرًا وقبولًا، لما يَتَّصِفُ به خطابُهُ العالمي وأعماله على أرض الواقع من اعتدال ومد جسور التفاهم والصداقة والتعاون بين الشعوب.

من جهته، عبّر د."العيسى" عن تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها من الرئيس؛ لافتًا إلى أن الرابطةَ حريصةٌ على بناء الجسور بين الشعوب من أجل تعزيز سلام عالمنا ووئام مجتمعاته الوطنية من خلال المشتركات الدينية والثقافية وعموم المشتركات الإنسانية.

إلى ذلك، استقبل رئيس البرلمان في مقدونيا الشمالية الدكتور تالات شافيري د."العيسى" في مقر البرلمان بالعاصمة المقدونية؛ وبحث الجانبان سُبُل تعزيز العمل المشترك، بحضور رؤساء اللجان البرلمانية وكبار رجال الدولة المقدونية.

ثم زار المَشْيَخَةَ الإسلامية في مقدونيا الشمالية، حيث التقى برئيس العلماء الشيخ الحافظ شاكر أفندي، بحضور المفتين والعلماء، واستعرض مع رئيس العلماء مجالات التعاون الثنائي، كما ألقى محاضرةً عن سنة الخالق جل وعلا في طبيعة التنوع الإنساني وفق المفاهيم الإسلامية، استمع إليها المشايخ والعلماء وكبار أساتذة الثقافة الإسلامية.

وقررت المشيخة ترجمة المحاضرة إلى كافة لغات دول البلقان.

من جهة أخرى، رحبت كاتدرائية سكوبيه بزيارة معاليه مؤكدة أهميتها وخلال زيارته للكاتدرائية، أوضح أن مقدونيا تمثل نموذجاً متميزاً للتعايش.

كما اجتمع د."العيسى" بأعضاء اللجنة الحكومية للعلاقات مع الطوائف والجماعات الدينية في مقرها بسكوبيه، حيث تم بحث عددًا من الموضوعات المهمة مع مدير اللجنة والمستشارين وكبار المسؤولين الحكوميين والمستشارين.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
04:11 PM

أمين رابطة العالم الإسلامي يزور مقدونيا الشمالية ويلتقي كبار قيادتها

"بينداروفسكي": "العيسى" الشخصية الإسلامية الأولى تأثيرًا وقبولًا في أوروبا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬ تلبيةً لدعوةٍ رسمية من رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية، استقبل الرئيس الدكتور ستيفو بينداروفسكي في قصر فيلا فودنو الرئاسي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الذي يزور العاصمة سكوبيه حالياً.

وعبّر رئيس مقدونيا الشمالية خلال اللقاء عن تقديره البالغ للدكتور "العيسى"، وعن تثمينه للدور المهم والمؤثر الذي يضطلع به في سبيل نشر قيم التسامح والتعايش حول العالم؛ مؤكداً أن الدول الأوروبية تعتبره الشخصيةَ الإسلاميةَ الأكثرَ تأثيرًا وقبولًا، لما يَتَّصِفُ به خطابُهُ العالمي وأعماله على أرض الواقع من اعتدال ومد جسور التفاهم والصداقة والتعاون بين الشعوب.

من جهته، عبّر د."العيسى" عن تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها من الرئيس؛ لافتًا إلى أن الرابطةَ حريصةٌ على بناء الجسور بين الشعوب من أجل تعزيز سلام عالمنا ووئام مجتمعاته الوطنية من خلال المشتركات الدينية والثقافية وعموم المشتركات الإنسانية.

إلى ذلك، استقبل رئيس البرلمان في مقدونيا الشمالية الدكتور تالات شافيري د."العيسى" في مقر البرلمان بالعاصمة المقدونية؛ وبحث الجانبان سُبُل تعزيز العمل المشترك، بحضور رؤساء اللجان البرلمانية وكبار رجال الدولة المقدونية.

ثم زار المَشْيَخَةَ الإسلامية في مقدونيا الشمالية، حيث التقى برئيس العلماء الشيخ الحافظ شاكر أفندي، بحضور المفتين والعلماء، واستعرض مع رئيس العلماء مجالات التعاون الثنائي، كما ألقى محاضرةً عن سنة الخالق جل وعلا في طبيعة التنوع الإنساني وفق المفاهيم الإسلامية، استمع إليها المشايخ والعلماء وكبار أساتذة الثقافة الإسلامية.

وقررت المشيخة ترجمة المحاضرة إلى كافة لغات دول البلقان.

من جهة أخرى، رحبت كاتدرائية سكوبيه بزيارة معاليه مؤكدة أهميتها وخلال زيارته للكاتدرائية، أوضح أن مقدونيا تمثل نموذجاً متميزاً للتعايش.

كما اجتمع د."العيسى" بأعضاء اللجنة الحكومية للعلاقات مع الطوائف والجماعات الدينية في مقرها بسكوبيه، حيث تم بحث عددًا من الموضوعات المهمة مع مدير اللجنة والمستشارين وكبار المسؤولين الحكوميين والمستشارين.

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