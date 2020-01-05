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اعتماد مجالس إدارات أندية "الأمجاد - مضر -الخلود"

لمدة 4 سنوات برئاسة "صليلي" و"الخليفة" و"المرزوق"

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مجالس إدارات أندية (الأمجاد - مضر -الخلود) .

وجاء تشكيل إدارة نادي الأمجاد من صبيا لمدة 4 سنوات، برئاسة علي بن إبراهيم علي صليلي، ناصر عبده مريع (نائباً للرئيس), عبدالله إبراهيم صليلي (أميناً عاماً) ,عادل إبراهيم الجبير (أميناً للصندوق) , وعضوية كل من عبدالله أحمد زميم, بهاء الدين عيسى بلكي, وأحمد موسى طميحي.

فيما اعتمد تمديد مدة تكليف مجلس إدارة نادي مضر من القطيف إلى نهاية الموسم الرياضي2019 - 2020 ، برئاسة أحمد بن عبدالله بن محمد المرزوق، سعيد سلمان الجارودي (نائباً للرئيس), علي عبدالكريم اليوسف (أميناً عاماً), علوي محمد الخضراوي (أميناً للصندوق), وعضوية كل من حسن عبدالله آل غزوي, مصطفى كمال الشهابية, لقمان أحمد آل مدن, هاشم حسين أبو الرحي, وحسين كاظم المطرود.

وتم اعتماد مجلس إدارة نادي الخلود بمحافظة الرس لمدة 4 سنوات، وذلك برئاسة صالح بن عبدالله بن محمد الخليفة، سليمان صالح العساف (نائباً للرئيس)، مهند صالح العوفي (أميناً عاماً), عبدالله بطاح الخزي (أميناً للصندوق), وعضوية كل من: عبدالعزيز فهد الجاسر, ماجد عبدالله الدبيان, وصالح محمد العساف .

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اعتماد مجالس إدارات أندية "الأمجاد - مضر -الخلود"
سبق

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مجالس إدارات أندية (الأمجاد - مضر -الخلود) .

وجاء تشكيل إدارة نادي الأمجاد من صبيا لمدة 4 سنوات، برئاسة علي بن إبراهيم علي صليلي، ناصر عبده مريع (نائباً للرئيس), عبدالله إبراهيم صليلي (أميناً عاماً) ,عادل إبراهيم الجبير (أميناً للصندوق) , وعضوية كل من عبدالله أحمد زميم, بهاء الدين عيسى بلكي, وأحمد موسى طميحي.

فيما اعتمد تمديد مدة تكليف مجلس إدارة نادي مضر من القطيف إلى نهاية الموسم الرياضي2019 - 2020 ، برئاسة أحمد بن عبدالله بن محمد المرزوق، سعيد سلمان الجارودي (نائباً للرئيس), علي عبدالكريم اليوسف (أميناً عاماً), علوي محمد الخضراوي (أميناً للصندوق), وعضوية كل من حسن عبدالله آل غزوي, مصطفى كمال الشهابية, لقمان أحمد آل مدن, هاشم حسين أبو الرحي, وحسين كاظم المطرود.

وتم اعتماد مجلس إدارة نادي الخلود بمحافظة الرس لمدة 4 سنوات، وذلك برئاسة صالح بن عبدالله بن محمد الخليفة، سليمان صالح العساف (نائباً للرئيس)، مهند صالح العوفي (أميناً عاماً), عبدالله بطاح الخزي (أميناً للصندوق), وعضوية كل من: عبدالعزيز فهد الجاسر, ماجد عبدالله الدبيان, وصالح محمد العساف .

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
02:30 PM

اعتماد مجالس إدارات أندية "الأمجاد - مضر -الخلود"

لمدة 4 سنوات برئاسة "صليلي" و"الخليفة" و"المرزوق"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مجالس إدارات أندية (الأمجاد - مضر -الخلود) .

وجاء تشكيل إدارة نادي الأمجاد من صبيا لمدة 4 سنوات، برئاسة علي بن إبراهيم علي صليلي، ناصر عبده مريع (نائباً للرئيس), عبدالله إبراهيم صليلي (أميناً عاماً) ,عادل إبراهيم الجبير (أميناً للصندوق) , وعضوية كل من عبدالله أحمد زميم, بهاء الدين عيسى بلكي, وأحمد موسى طميحي.

فيما اعتمد تمديد مدة تكليف مجلس إدارة نادي مضر من القطيف إلى نهاية الموسم الرياضي2019 - 2020 ، برئاسة أحمد بن عبدالله بن محمد المرزوق، سعيد سلمان الجارودي (نائباً للرئيس), علي عبدالكريم اليوسف (أميناً عاماً), علوي محمد الخضراوي (أميناً للصندوق), وعضوية كل من حسن عبدالله آل غزوي, مصطفى كمال الشهابية, لقمان أحمد آل مدن, هاشم حسين أبو الرحي, وحسين كاظم المطرود.

وتم اعتماد مجلس إدارة نادي الخلود بمحافظة الرس لمدة 4 سنوات، وذلك برئاسة صالح بن عبدالله بن محمد الخليفة، سليمان صالح العساف (نائباً للرئيس)، مهند صالح العوفي (أميناً عاماً), عبدالله بطاح الخزي (أميناً للصندوق), وعضوية كل من: عبدالعزيز فهد الجاسر, ماجد عبدالله الدبيان, وصالح محمد العساف .

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