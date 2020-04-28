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"الصحة" : تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 20077

"العبدالعالي": 23% من الإصابات الجديدة بكورونا من المواطنين و77% لغير السعوديين

118 حالة حرجة تتلقى العلاج بالعناية المركزة في المستشفيات والمراكز الطبية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليوم، أن 23% من الإصابات الجديدة بكورونا من السعوديين و77% من غير السعوديين.
وقال إن من بين المصابين 118 حالة حرجة تتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الطبية بالعناية المركزة
وتابع "العبد العالي"، أنه تم تسجيل 1266 إصابة جديدة في المملكة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 20077 إصابة، وعدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 253حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2784) حالة .
وأضاف المتحدث أن عدد الوفيات الجديدة بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 152 متوفى.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي": 23% من الإصابات الجديدة بكورونا من المواطنين و77% لغير السعوديين
سبق

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليوم، أن 23% من الإصابات الجديدة بكورونا من السعوديين و77% من غير السعوديين.
وقال إن من بين المصابين 118 حالة حرجة تتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الطبية بالعناية المركزة
وتابع "العبد العالي"، أنه تم تسجيل 1266 إصابة جديدة في المملكة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 20077 إصابة، وعدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 253حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2784) حالة .
وأضاف المتحدث أن عدد الوفيات الجديدة بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 152 متوفى.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
04:01 PM

"العبدالعالي": 23% من الإصابات الجديدة بكورونا من المواطنين و77% لغير السعوديين

118 حالة حرجة تتلقى العلاج بالعناية المركزة في المستشفيات والمراكز الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليوم، أن 23% من الإصابات الجديدة بكورونا من السعوديين و77% من غير السعوديين.
وقال إن من بين المصابين 118 حالة حرجة تتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الطبية بالعناية المركزة
وتابع "العبد العالي"، أنه تم تسجيل 1266 إصابة جديدة في المملكة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 20077 إصابة، وعدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 253حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2784) حالة .
وأضاف المتحدث أن عدد الوفيات الجديدة بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 152 متوفى.

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