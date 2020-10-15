"كورونا" يقسو على لبنان .. 1550 إصابة في يوم

عدد الوفيات يرتفع إلى 501

سجّل لبنان 1550 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 58645 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الخميس)، أنّ عدد الوفيات زاد إلى 501 حالةً بعد تسجيل حالتي وفاة.

وأضافت أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 25694.