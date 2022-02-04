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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

"مغربي": إستراتيجية شاملة للتغلب على ظاهرة الأحياء العشوائية بمكة المكرمة

قال إنها تساعد على دمج قاطنيها اجتماعياً واقتصادياً

كشف المتحدث الرسمي باسم مشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، الدكتور أمجد مغربي، عن أن جميع الأحياء العشوائية بمكة المكرمة يتم دراستها دراسة دقيقة، مبيناً أن هناك إستراتيجية واضحة المعالم في تطوير المناطق، سواء بالإزالة الكاملة والتطوير الشامل، أو بالتدخل الجراحي والتخطيط الهيكلي أو التدخل البسيط والاهتمام بها وتحسين جودة الحياة، وهي إستراتيجية شاملة تقدم حلاً يتغلب على ظاهرة الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، وتساعد على دمج قاطنيها اجتماعياً واقتصادياً.

وأوضح "مغربي" لـ"نشرة النهار" على قناة الإخبارية أنه "لا توجد حالياً كامل الأرقام في عدد العشوائيات التي سيتم إزالتها في مكة المكرمة، وفي صدد الانتهاء مع هذه المرحلة مع الاستشاريين العالميين وفي معايير محددة والاعلان عنها تدريجياً في ما يتعلق في التطوير مستقبلاً يأتي العمل وفقاً للجنة المشكلة من الأمر السامي الكريم، وأعطيت كامل الممكنات لتطوير ومعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة".

وأبان أن هناك جانبين من الإستراتيجية الجانب العمراني والآخر الجانب الإنساني سيتم توفير مساكن بديلة للمسجلين في الضمان الاجتماعي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك سيتم استهداف جميع قاطني الأحياء بالتصحيح القانوني لأوضاعهم، ودمجهم اجتماعياً، وسيتم الاهتمام لكلا الجانبين.

‏وتأتي هذه الحزمة التطويرية أكبر داعم لمدينة مكة المكرمة للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 30 مليوناً، وزيادة أعداد المعتمرين والحجاج، مع الارتقاء بجودة الحياة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مغربي": إستراتيجية شاملة للتغلب على ظاهرة الأحياء العشوائية بمكة المكرمة
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم مشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، الدكتور أمجد مغربي، عن أن جميع الأحياء العشوائية بمكة المكرمة يتم دراستها دراسة دقيقة، مبيناً أن هناك إستراتيجية واضحة المعالم في تطوير المناطق، سواء بالإزالة الكاملة والتطوير الشامل، أو بالتدخل الجراحي والتخطيط الهيكلي أو التدخل البسيط والاهتمام بها وتحسين جودة الحياة، وهي إستراتيجية شاملة تقدم حلاً يتغلب على ظاهرة الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، وتساعد على دمج قاطنيها اجتماعياً واقتصادياً.

وأوضح "مغربي" لـ"نشرة النهار" على قناة الإخبارية أنه "لا توجد حالياً كامل الأرقام في عدد العشوائيات التي سيتم إزالتها في مكة المكرمة، وفي صدد الانتهاء مع هذه المرحلة مع الاستشاريين العالميين وفي معايير محددة والاعلان عنها تدريجياً في ما يتعلق في التطوير مستقبلاً يأتي العمل وفقاً للجنة المشكلة من الأمر السامي الكريم، وأعطيت كامل الممكنات لتطوير ومعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة".

وأبان أن هناك جانبين من الإستراتيجية الجانب العمراني والآخر الجانب الإنساني سيتم توفير مساكن بديلة للمسجلين في الضمان الاجتماعي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك سيتم استهداف جميع قاطني الأحياء بالتصحيح القانوني لأوضاعهم، ودمجهم اجتماعياً، وسيتم الاهتمام لكلا الجانبين.

‏وتأتي هذه الحزمة التطويرية أكبر داعم لمدينة مكة المكرمة للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 30 مليوناً، وزيادة أعداد المعتمرين والحجاج، مع الارتقاء بجودة الحياة.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
01:04 AM

"مغربي": إستراتيجية شاملة للتغلب على ظاهرة الأحياء العشوائية بمكة المكرمة

قال إنها تساعد على دمج قاطنيها اجتماعياً واقتصادياً

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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كشف المتحدث الرسمي باسم مشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، الدكتور أمجد مغربي، عن أن جميع الأحياء العشوائية بمكة المكرمة يتم دراستها دراسة دقيقة، مبيناً أن هناك إستراتيجية واضحة المعالم في تطوير المناطق، سواء بالإزالة الكاملة والتطوير الشامل، أو بالتدخل الجراحي والتخطيط الهيكلي أو التدخل البسيط والاهتمام بها وتحسين جودة الحياة، وهي إستراتيجية شاملة تقدم حلاً يتغلب على ظاهرة الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، وتساعد على دمج قاطنيها اجتماعياً واقتصادياً.

وأوضح "مغربي" لـ"نشرة النهار" على قناة الإخبارية أنه "لا توجد حالياً كامل الأرقام في عدد العشوائيات التي سيتم إزالتها في مكة المكرمة، وفي صدد الانتهاء مع هذه المرحلة مع الاستشاريين العالميين وفي معايير محددة والاعلان عنها تدريجياً في ما يتعلق في التطوير مستقبلاً يأتي العمل وفقاً للجنة المشكلة من الأمر السامي الكريم، وأعطيت كامل الممكنات لتطوير ومعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة".

وأبان أن هناك جانبين من الإستراتيجية الجانب العمراني والآخر الجانب الإنساني سيتم توفير مساكن بديلة للمسجلين في الضمان الاجتماعي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك سيتم استهداف جميع قاطني الأحياء بالتصحيح القانوني لأوضاعهم، ودمجهم اجتماعياً، وسيتم الاهتمام لكلا الجانبين.

‏وتأتي هذه الحزمة التطويرية أكبر داعم لمدينة مكة المكرمة للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 30 مليوناً، وزيادة أعداد المعتمرين والحجاج، مع الارتقاء بجودة الحياة.

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