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باكستان تتخطى حاجز المئة ألف إصابة بفيروس كورونا

فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 2018 حالة وفاة

تجاوزت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" في باكستان عن حيز المئة ألف، حيث ارتفعت اليوم إلى 100687 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 2018 حالة وفاة، في حين تماثلت 33465 حالة للشفاء.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 38108 حالات في إقليم السند، و37090 حالة في إقليم البنجاب، و13001 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و6221 حالة في إقليم بلوشستان.

كما توجد 4979 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و927 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و361 حالة في إقليم كشمير الحرة.

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باكستان تتخطى حاجز المئة ألف إصابة بفيروس كورونا
سبق

تجاوزت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" في باكستان عن حيز المئة ألف، حيث ارتفعت اليوم إلى 100687 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 2018 حالة وفاة، في حين تماثلت 33465 حالة للشفاء.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 38108 حالات في إقليم السند، و37090 حالة في إقليم البنجاب، و13001 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و6221 حالة في إقليم بلوشستان.

كما توجد 4979 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و927 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و361 حالة في إقليم كشمير الحرة.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
05:40 PM

باكستان تتخطى حاجز المئة ألف إصابة بفيروس كورونا

فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 2018 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تجاوزت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" في باكستان عن حيز المئة ألف، حيث ارتفعت اليوم إلى 100687 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 2018 حالة وفاة، في حين تماثلت 33465 حالة للشفاء.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 38108 حالات في إقليم السند، و37090 حالة في إقليم البنجاب، و13001 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و6221 حالة في إقليم بلوشستان.

كما توجد 4979 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و927 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و361 حالة في إقليم كشمير الحرة.

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