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"المرور" يطيح بـ"مشهور سناب" قاد مركبته بـسرعة 260 كلم

أحاله إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاميًا

ألقى رجال المرور السعودي القبض على أحد مشاهير "السوشبال ميديا"، بعد أن وثق مخالفته في التهور وتجاوز سرعة 260 كلم في الساعة على أحد الطرق.

وقال "المرور": تم القبض على قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

المرور السعودي مشاهير السوشبال ميديا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور" يطيح بـ"مشهور سناب" قاد مركبته بـسرعة 260 كلم
سبق

ألقى رجال المرور السعودي القبض على أحد مشاهير "السوشبال ميديا"، بعد أن وثق مخالفته في التهور وتجاوز سرعة 260 كلم في الساعة على أحد الطرق.

وقال "المرور": تم القبض على قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
05:09 PM
اخر تعديل
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
06:15 PM

"المرور" يطيح بـ"مشهور سناب" قاد مركبته بـسرعة 260 كلم

أحاله إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاميًا

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
8
5,110

ألقى رجال المرور السعودي القبض على أحد مشاهير "السوشبال ميديا"، بعد أن وثق مخالفته في التهور وتجاوز سرعة 260 كلم في الساعة على أحد الطرق.

وقال "المرور": تم القبض على قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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