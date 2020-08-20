ألقى رجال المرور السعودي القبض على أحد مشاهير "السوشبال ميديا"، بعد أن وثق مخالفته في التهور وتجاوز سرعة 260 كلم في الساعة على أحد الطرق.

"المرور" يطيح بـ"مشهور سناب" قاد مركبته بـسرعة 260 كلم فهد الغبيوي سبق 2020-08-20 ألقى رجال المرور السعودي القبض على أحد مشاهير "السوشبال ميديا"، بعد أن وثق مخالفته في التهور وتجاوز سرعة 260 كلم في الساعة على أحد الطرق. وقال "المرور": تم القبض على قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 05:09 PM

اخر تعديل 20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 06:15 PM

"المرور" يطيح بـ"مشهور سناب" قاد مركبته بـسرعة 260 كلم أحاله إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاميًا





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ألقى رجال المرور السعودي القبض على أحد مشاهير "السوشبال ميديا"، بعد أن وثق مخالفته في التهور وتجاوز سرعة 260 كلم في الساعة على أحد الطرق.

وقال "المرور": تم القبض على قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.