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باكستان: 543 إصابة جديدة و5 حالات وفاة  بكورونا

إجمالي الإصابات وصل إلى 312806 والوفيات 6484 حالة

سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 5 حالات وفاة، و543 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 312806 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6484 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 297497 حالة، في حين توجد 8825 حالة نشطة.

فيروس كورونا الجديد

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باكستان: 543 إصابة جديدة و5 حالات وفاة  بكورونا
سبق

سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 5 حالات وفاة، و543 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 312806 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6484 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 297497 حالة، في حين توجد 8825 حالة نشطة.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
06:00 PM

باكستان: 543 إصابة جديدة و5 حالات وفاة  بكورونا

إجمالي الإصابات وصل إلى 312806 والوفيات 6484 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 5 حالات وفاة، و543 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 312806 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6484 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 297497 حالة، في حين توجد 8825 حالة نشطة.

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