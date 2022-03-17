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إيران في 24 ساعة.. "كورونا" يقتل 135 ويصيب 1178 شخصاً

إجمالي الوفيات ارتفع إلى 988 حالة والإصابات إلى 16169

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 135 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ورصد 1178 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية .

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في إيران إلى 988، والإصابات إلى 16169 حتى الآن.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، أضافت وزارة الصحة هناك أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ 5389 شخصاً.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران في 24 ساعة.. "كورونا" يقتل 135 ويصيب 1178 شخصاً
سبق

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 135 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ورصد 1178 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية .

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في إيران إلى 988، والإصابات إلى 16169 حتى الآن.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، أضافت وزارة الصحة هناك أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ 5389 شخصاً.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
03:10 PM

إيران في 24 ساعة.. "كورونا" يقتل 135 ويصيب 1178 شخصاً

إجمالي الوفيات ارتفع إلى 988 حالة والإصابات إلى 16169

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 135 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ورصد 1178 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية .

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في إيران إلى 988، والإصابات إلى 16169 حتى الآن.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، أضافت وزارة الصحة هناك أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ 5389 شخصاً.

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