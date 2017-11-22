لجنة المسابقات تكشف عن مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس الملك .. تعرّف عليها
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021/2022 .
وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:
الأحد 19 ديسمبر
الشباب - ضمك 8م
الاثنين 20 ديسمبر 2021
الباطن - الحزم 3:05م
الفتح - الاتحاد 5:35م
الهلال - الرائد 8م
الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
الفيحاء - أبها 3:05م
النصر - الاتفاق 5:50م
التعاون - الطائي 6م
الأهلي - الفيصلي 8م .
لجنة المسابقات تكشف عن مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس الملك .. تعرّف عليها
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-22
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021/2022 .
وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:
الأحد 19 ديسمبر
الشباب - ضمك 8م
الاثنين 20 ديسمبر 2021
الباطن - الحزم 3:05م
الفتح - الاتحاد 5:35م
الهلال - الرائد 8م
الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
الفيحاء - أبها 3:05م
النصر - الاتفاق 5:50م
التعاون - الطائي 6م
الأهلي - الفيصلي 8م .
22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
04:55 PM
لجنة المسابقات تكشف عن مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس الملك .. تعرّف عليها
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021/2022 .
وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:
الأحد 19 ديسمبر
الشباب - ضمك 8م
الاثنين 20 ديسمبر 2021
الباطن - الحزم 3:05م
الفتح - الاتحاد 5:35م
الهلال - الرائد 8م
الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
الفيحاء - أبها 3:05م
النصر - الاتفاق 5:50م
التعاون - الطائي 6م
الأهلي - الفيصلي 8م .