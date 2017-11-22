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لجنة المسابقات تكشف عن مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس الملك .. تعرّف عليها

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021/2022 .

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

الأحد 19 ديسمبر
الشباب - ضمك 8م

الاثنين 20 ديسمبر 2021

الباطن - الحزم 3:05م
الفتح - الاتحاد 5:35م
الهلال - الرائد 8م

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
الفيحاء - أبها 3:05م
النصر - الاتفاق 5:50م
التعاون - الطائي 6م
الأهلي - الفيصلي 8م .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة المسابقات تكشف عن مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس الملك .. تعرّف عليها
سبق

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021/2022 .

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

الأحد 19 ديسمبر
الشباب - ضمك 8م

الاثنين 20 ديسمبر 2021

الباطن - الحزم 3:05م
الفتح - الاتحاد 5:35م
الهلال - الرائد 8م

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
الفيحاء - أبها 3:05م
النصر - الاتفاق 5:50م
التعاون - الطائي 6م
الأهلي - الفيصلي 8م .

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
04:55 PM

لجنة المسابقات تكشف عن مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس الملك .. تعرّف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,004

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021/2022 .

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

الأحد 19 ديسمبر
الشباب - ضمك 8م

الاثنين 20 ديسمبر 2021

الباطن - الحزم 3:05م
الفتح - الاتحاد 5:35م
الهلال - الرائد 8م

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
الفيحاء - أبها 3:05م
النصر - الاتفاق 5:50م
التعاون - الطائي 6م
الأهلي - الفيصلي 8م .

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,757
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,288
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,222
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,261

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