النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يسقط "طائرة" حوثية إيرانية الصنع

أثناء محاولتها التجسس على مواقعه في الدريهمي

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأربعاء)، طائرة استطلاع مسيّرة، تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الطائرة المسيّرة كانت تحاول التجسس على مواقع قوات الجيش الوطني في مديرية الدريهمي.

وأضاف أنه تبين بعد فحص حطام الطائرة أنها إيرانية الصنع.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يسقط "طائرة" حوثية إيرانية الصنع
سبق

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأربعاء)، طائرة استطلاع مسيّرة، تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الطائرة المسيّرة كانت تحاول التجسس على مواقع قوات الجيش الوطني في مديرية الدريهمي.

وأضاف أنه تبين بعد فحص حطام الطائرة أنها إيرانية الصنع.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
08:54 PM

الجيش اليمني يسقط "طائرة" حوثية إيرانية الصنع

أثناء محاولتها التجسس على مواقعه في الدريهمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,997

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأربعاء)، طائرة استطلاع مسيّرة، تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الطائرة المسيّرة كانت تحاول التجسس على مواقع قوات الجيش الوطني في مديرية الدريهمي.

وأضاف أنه تبين بعد فحص حطام الطائرة أنها إيرانية الصنع.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
29,249
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,360
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,450
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,447

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة