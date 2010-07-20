أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا شرقي العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وجدّدت التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف. وتُقدّم الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق الشقيقة قيادة وحكومةً وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

"الخارجية" تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا شرقي بغداد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-20 أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا شرقي العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وجدّدت التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.



وتُقدّم الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق الشقيقة قيادة وحكومةً وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 12:04 AM

اخر تعديل 20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 12:45 AM

"الخارجية" تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا شرقي بغداد أكدت وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة





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أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا شرقي العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وجدّدت التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.



وتُقدّم الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق الشقيقة قيادة وحكومةً وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.