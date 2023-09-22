النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الزعاق: اليوم بداية الخريف  .. سيتساوى الليل والنهار

حصة كل منهما 12 ساعة وسنعيشه طوال الأسبوع المقبل

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم هو بداية فصل الخريف؛ حيث يتساوى الليل مع النهار.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم أول أيام الخريف في النصف الشمالي، وأول الربيع في النصف الجنوبي من الأرض.

وأضاف: اليوم يتساوى الليل والنهار على خط الاستواء، وعندنا يتساوى الليل والنهار في يوم الجمعة 28 المحرم الموافق 27 سبتمبر، وحصة كل منهما 12 ساعة، وسنعيش التساوي طوال الأسبوع المقبل، ثم يبدأ الليل يزيد على حساب النهار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الزعاق: اليوم بداية الخريف  .. سيتساوى الليل والنهار
سبق

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم هو بداية فصل الخريف؛ حيث يتساوى الليل مع النهار.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم أول أيام الخريف في النصف الشمالي، وأول الربيع في النصف الجنوبي من الأرض.

وأضاف: اليوم يتساوى الليل والنهار على خط الاستواء، وعندنا يتساوى الليل والنهار في يوم الجمعة 28 المحرم الموافق 27 سبتمبر، وحصة كل منهما 12 ساعة، وسنعيش التساوي طوال الأسبوع المقبل، ثم يبدأ الليل يزيد على حساب النهار.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
08:51 AM

الزعاق: اليوم بداية الخريف  .. سيتساوى الليل والنهار

حصة كل منهما 12 ساعة وسنعيشه طوال الأسبوع المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,325

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم هو بداية فصل الخريف؛ حيث يتساوى الليل مع النهار.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم أول أيام الخريف في النصف الشمالي، وأول الربيع في النصف الجنوبي من الأرض.

وأضاف: اليوم يتساوى الليل والنهار على خط الاستواء، وعندنا يتساوى الليل والنهار في يوم الجمعة 28 المحرم الموافق 27 سبتمبر، وحصة كل منهما 12 ساعة، وسنعيش التساوي طوال الأسبوع المقبل، ثم يبدأ الليل يزيد على حساب النهار.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,851
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,024
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,998
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,567

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة