مواطن بالباحة يروي مأساة زوجته: إهمال أفقدها القدرة على الإنجاب في ريعان شبابها

عملية ولادة أدخلتها غيبوبة ونزيف وتوقف قلب.. "الصحة": منعنا الطاقم من السفر ونحقق

ناشد مواطن بالباحة التحقيق في إهمال أدخل زوجته العشرينية العناية المركزة بعد عملية ولادة في مستشفى خاص، وتسبب في نزيفها لأكثر من 8 ساعات مع رفض الطبيب إحالتها من المستشفى والذي تَسبب في انهيار كبير لحالتها الصحية وتوقف للقلب ودخولها غيبوبة وانفجار واستئصال للرحم؛ في حين أكدت "صحة الباحة" توقف قلبها مرتين وسحب ملفها من المستشفى الخاص وتشكيل لجنة للتحقيق.

وتفصيلًا، قال المواطن عيسى الزهراني لـ"سبق": "أدخلت زوجتي (أبرار) أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة بلجرشي لإجراء عملية قيصرية للولادة، وفيها أخبرنا الطبيب أنه سيُجري بالإضافة لعملية الولادة عملية فتاق في الوقت ذاته، وبالفعل تم إجراء العملية عصر الاثنين 30 جمادى الثاني، وبعدها بقرابة ساعة أفاقت زوجتي من العملية وهي تتألم كثيرًا، وبإبلاغ الطبيب أكد أن ذلك طبيعي وأنه مسؤول عن الحالة؛ مطالبًا بعدم إزعاجه، وطلب وحدات دم لم تكن متوفرة بالمستشفى؛ فتم الاستعانة بعد قرابة ساعة بمختبر مستشفى الأمير مشاري لطلب 3 وحدات؛ مما يعني أنه أجرى العملية دون أدنى مسؤولية أو توفر دم، وفي كل إفاقة لها يعيد لها "المنوم"، ثم أجرى أشعة السونار وأكد سلامتها تمامًا، ورفض طلبي تحويلها لمستشفى الملك فهد، وأكد أنه هو الأعرف بحالتها مع تناثر الدماء على مفرشها وبجوار سريرها".

وأضاف: "بعد قرابة 8 ساعات قام فني المختبر بنقلها في سيارة الإسعاف لمستشفى الملك فهد دون طاقم طبي؛ لأتفاجأ بتوقف النبض حيث سارَعَ أطباء الملك فهد لإنعاشها حتى عاد النبض بعد 4 دقائق، ثم فتحت العملية من جديد واكتشفوا نزيفًا؛ حيث إن طبيب المستشفى الخاص قام بخياطة الرحم من جانب واحد مع جرح في الرحم، فأسعفت بـ22 وحدة دم، وبدأ جسمها ينتشر به بقع دم، وتم استئصال الرحم وهي لا تزال في ريعان شبابها، وهي الآن في مستشفى الملك فهد بالعناية المركزة فاقدة للوعي وعلى التنفس الصناعي، وفتحوا من البلعوم لأجل التغذية ومدت الأنابيب من الفم والأنف".

وتابع الزوج: "حتى المولود اصطحبته معي من المستشفى الخاص دون أي رعاية أو أوراق من المستشفى دون، علمهم ولم أُمنح أوراقًا لخروجه، وقد يؤدي هذا الإهمال لكوارث خطف مواليد، ونحن نقرأ الآن عن خطف مواليد المنطقة الشرقية الذين لم يعودوا لأهلهم إلا بعد ما يزيد على 20 عامًا، ومنهم من توفي والده وهو لم يلتقِ به".

وقال "الزهراني": "أناشد المسؤولين في إمارة الباحة ووزارة الصحة إنصافي من هذا الإهمال الذي أدى لعدم قدرة زوجتي على الإنجاب، ولا أعلم هل تعود زوجتي لأبنائها أم ماذا يخبئ لنا القدر؟".

وبدروها، عرضت "سبق" الشكوى على متحدث صحة الباحة ماجد الشطي والذي قال: "السيدة دخلت مستشفى الملك فهد في حالة تستدعي إنقاذ الحياة لتعرضها لانفجار الرحم، إضافة لتوقف القلب مرتين إحداهما بالطوارئ، والثانية خلال العملية؛ حيث تم عمل عمليتين لاستئصال الرحم، ووضعها الحالي أفضل وهي واعية، وما زالت على جهاز التنفس الصناعي".

وأضاف: "تم سحب ملف المريضة من المستشفى الخاص والتحفظ عليه ومنع الأطباء والفنيين المشاركين في العملية بهذا المستشفى من السفر، وهنالك لجان تُشَكّل مختصة للتحقيق في هذه القضية".