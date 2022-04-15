"الأحكام المتعلقة بانتشار جائحة كورونا" في ندوة بمجمع الفقه الإسلامي.. غدًا

تقام عبر الفيديو.. وتناقش إجراءات الحكومات والتوعية الإعلامية الصحيحة

يعقد مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، غدًا الخميس؛ الندوة الطبية الفقهية الثانية بواسطة تقنية مؤتمر الفيديو حول موضوع "انتشار الإصابة بفيروس كورونا".



ومن المقرّر أن يلقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، كلمة في الندوة التي يشارك فيها عدد من الأطباء والخبراء الشرعيين، وتناقش الأحكام المتعلّقة بجائحة كورونا المستجد (كوفيد ــ 19).



وتناقش الندوة أحكام عزل المريض بالفيروس، وعزل المريض المشتبه بحمله للفيروس عن أسرته، وما يسمى بالتباعد الاجتماعي، والأحكام المرتبطة بالعبادات فيما يتعلق بصلاة الجماعة وصلاة الجمعة وصوم رمضان، وأحكام النظافة الشخصية والاحتياطات اللازمة، وبخاصة الالتزام بالتوجيهات الصحية الصادرة من الجهات المسؤولة.



وتبحث الندوة أحكام الإجراءات التي تتخذها الحكومات في تقييد الدخول والخروج والسفر وتعليق الأعمال، والأحكام المتعلقة بالوفيات وبخاصة في الغسل والتكفين والصلاة على المتوفى وحمل جنازته ودفنه، إلى جانب أهمية التوعية الإعلامية الصحيحة والتحذير من الشائعات، وأحكام توزيع أجهزة التنفس الاصطناعي في ظل تعدد المرضى وقلة الأجهزة.