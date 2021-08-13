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"النقل" تستعرض مشاريعها أمام زوار معرض المشاريع بتبوك

يجري تنفيذها في المنطقة بقيمة إجمالية تتجاوز 590 مليون ريال

أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أمام زائري معرض المشاريع المقام بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك الاطلاع على عدد من مشاريعها الجاري تنفيذها بالمنطقة، بقيمة إجمالية تتجاوز الـ590 مليون ريال.

وشملت المشاريع الجاري تنفيذها: مشروع تنفيذ جسر تقاطع طريق تبوك القليبة مع طريق تبوك الجوف، بقيمة إجمالية تجاوزت 57 مليون ريال، ونسبة إنجاز وصلت إلى 65%؛ ومشروع استكمال ازدواج طريق "تبوك - ضباء - تبوك" للمرحلة التاسعة بطول "6.4" كلم، والعاشرة بطول "7.4" كلم، بقيمة إجمالية للمرحلتين تجاوزت 138 مليون ريال؛ ومشروع إصلاحات طريق تبوك - حقل القائم والبالغ طوله "56" كيلومترًا، ومشروع تقاطع المدرعات واستكمال المرحلة الأولى من ازدواج طريق تبوك - شرما بطول "30" كيلومترًا بتكلفة إجمالية تجاوزت 167 مليون ريال؛ ومشروع استكمال ازدواج طريق تبوك - حقل والأعمال التكميلية لربط طريق تبوك - المدينة المنورة السريع مع طريق المعظم.

وأطلعت وزارة النقل زائري المعرض على نسب إنجازها لمشاريع رفع وتحسين مستوى السلامة على الطرق القائمة بالمنطقة، التي تشمل تحسين بعض التقاطعات السطحية وتنفيذ حواجز واقية ولوحات تحذيرية وإرشادية وتنفيذ اهتزازات على جانبي الطريق، وكذلك تنفيذ السياج لبعض من الطرق وإنارة لبعض التقاطعات، التي بلغت تكلفتها أكثر من 90 مليون ريال.

ويواصل معرض المشروعات التنموية والخدمية بمدينة تبوك، فعالياته حتى الاثنين القادم، وتشارك فيه العديد من الجهات الحكومية لعرض مشاريعها التي تشمل مشروعات جامعية وتعليمية وصحية ومشروعات للكهرباء والمياه، ومشروعات تابعة لأمانة تبوك والإسكان والنقل والبيئة والزراعة.

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"النقل" تستعرض مشاريعها أمام زوار معرض المشاريع بتبوك
سبق

أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أمام زائري معرض المشاريع المقام بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك الاطلاع على عدد من مشاريعها الجاري تنفيذها بالمنطقة، بقيمة إجمالية تتجاوز الـ590 مليون ريال.

وشملت المشاريع الجاري تنفيذها: مشروع تنفيذ جسر تقاطع طريق تبوك القليبة مع طريق تبوك الجوف، بقيمة إجمالية تجاوزت 57 مليون ريال، ونسبة إنجاز وصلت إلى 65%؛ ومشروع استكمال ازدواج طريق "تبوك - ضباء - تبوك" للمرحلة التاسعة بطول "6.4" كلم، والعاشرة بطول "7.4" كلم، بقيمة إجمالية للمرحلتين تجاوزت 138 مليون ريال؛ ومشروع إصلاحات طريق تبوك - حقل القائم والبالغ طوله "56" كيلومترًا، ومشروع تقاطع المدرعات واستكمال المرحلة الأولى من ازدواج طريق تبوك - شرما بطول "30" كيلومترًا بتكلفة إجمالية تجاوزت 167 مليون ريال؛ ومشروع استكمال ازدواج طريق تبوك - حقل والأعمال التكميلية لربط طريق تبوك - المدينة المنورة السريع مع طريق المعظم.

وأطلعت وزارة النقل زائري المعرض على نسب إنجازها لمشاريع رفع وتحسين مستوى السلامة على الطرق القائمة بالمنطقة، التي تشمل تحسين بعض التقاطعات السطحية وتنفيذ حواجز واقية ولوحات تحذيرية وإرشادية وتنفيذ اهتزازات على جانبي الطريق، وكذلك تنفيذ السياج لبعض من الطرق وإنارة لبعض التقاطعات، التي بلغت تكلفتها أكثر من 90 مليون ريال.

ويواصل معرض المشروعات التنموية والخدمية بمدينة تبوك، فعالياته حتى الاثنين القادم، وتشارك فيه العديد من الجهات الحكومية لعرض مشاريعها التي تشمل مشروعات جامعية وتعليمية وصحية ومشروعات للكهرباء والمياه، ومشروعات تابعة لأمانة تبوك والإسكان والنقل والبيئة والزراعة.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
06:00 PM

"النقل" تستعرض مشاريعها أمام زوار معرض المشاريع بتبوك

يجري تنفيذها في المنطقة بقيمة إجمالية تتجاوز 590 مليون ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أمام زائري معرض المشاريع المقام بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك الاطلاع على عدد من مشاريعها الجاري تنفيذها بالمنطقة، بقيمة إجمالية تتجاوز الـ590 مليون ريال.

وشملت المشاريع الجاري تنفيذها: مشروع تنفيذ جسر تقاطع طريق تبوك القليبة مع طريق تبوك الجوف، بقيمة إجمالية تجاوزت 57 مليون ريال، ونسبة إنجاز وصلت إلى 65%؛ ومشروع استكمال ازدواج طريق "تبوك - ضباء - تبوك" للمرحلة التاسعة بطول "6.4" كلم، والعاشرة بطول "7.4" كلم، بقيمة إجمالية للمرحلتين تجاوزت 138 مليون ريال؛ ومشروع إصلاحات طريق تبوك - حقل القائم والبالغ طوله "56" كيلومترًا، ومشروع تقاطع المدرعات واستكمال المرحلة الأولى من ازدواج طريق تبوك - شرما بطول "30" كيلومترًا بتكلفة إجمالية تجاوزت 167 مليون ريال؛ ومشروع استكمال ازدواج طريق تبوك - حقل والأعمال التكميلية لربط طريق تبوك - المدينة المنورة السريع مع طريق المعظم.

وأطلعت وزارة النقل زائري المعرض على نسب إنجازها لمشاريع رفع وتحسين مستوى السلامة على الطرق القائمة بالمنطقة، التي تشمل تحسين بعض التقاطعات السطحية وتنفيذ حواجز واقية ولوحات تحذيرية وإرشادية وتنفيذ اهتزازات على جانبي الطريق، وكذلك تنفيذ السياج لبعض من الطرق وإنارة لبعض التقاطعات، التي بلغت تكلفتها أكثر من 90 مليون ريال.

ويواصل معرض المشروعات التنموية والخدمية بمدينة تبوك، فعالياته حتى الاثنين القادم، وتشارك فيه العديد من الجهات الحكومية لعرض مشاريعها التي تشمل مشروعات جامعية وتعليمية وصحية ومشروعات للكهرباء والمياه، ومشروعات تابعة لأمانة تبوك والإسكان والنقل والبيئة والزراعة.

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