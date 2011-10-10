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"الدفاع" تطرح 25 وظيفة إدارية بقوات الدفاع الجوي

التقديم من خلال "جدارة" على موقع الخدمة المدنية

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر 25 وظيفة إدارية "للرجال والنساء" بقوات الدفاع الجوي بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

وأشارت إلى أن الوظائف مطروحة للحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الإدارية".

وذكرت الوزارة أنه على الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية: https://www.mcs.gov.sa.

تفاصيل أكثر هنا: https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/88.aspx

وزارة الدفاع وظائف

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"الدفاع" تطرح 25 وظيفة إدارية بقوات الدفاع الجوي
سبق

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر 25 وظيفة إدارية "للرجال والنساء" بقوات الدفاع الجوي بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

وأشارت إلى أن الوظائف مطروحة للحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الإدارية".

وذكرت الوزارة أنه على الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية: https://www.mcs.gov.sa.

تفاصيل أكثر هنا: https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/88.aspx

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
03:32 PM

"الدفاع" تطرح 25 وظيفة إدارية بقوات الدفاع الجوي

التقديم من خلال "جدارة" على موقع الخدمة المدنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
6,749

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر 25 وظيفة إدارية "للرجال والنساء" بقوات الدفاع الجوي بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

وأشارت إلى أن الوظائف مطروحة للحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الإدارية".

وذكرت الوزارة أنه على الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية: https://www.mcs.gov.sa.

تفاصيل أكثر هنا: https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/88.aspx

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