"الدفاع" تطرح 25 وظيفة إدارية بقوات الدفاع الجوي
التقديم من خلال "جدارة" على موقع الخدمة المدنية
أعلنت وزارة الدفاع عن توفر 25 وظيفة إدارية "للرجال والنساء" بقوات الدفاع الجوي بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.
وأشارت إلى أن الوظائف مطروحة للحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الإدارية".
وذكرت الوزارة أنه على الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية: https://www.mcs.gov.sa.
تفاصيل أكثر هنا: https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/88.aspx
وزارة الدفاع
وظائف
"الدفاع" تطرح 25 وظيفة إدارية بقوات الدفاع الجوي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-10-10
أعلنت وزارة الدفاع عن توفر 25 وظيفة إدارية "للرجال والنساء" بقوات الدفاع الجوي بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.
وأشارت إلى أن الوظائف مطروحة للحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الإدارية".
وذكرت الوزارة أنه على الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية: https://www.mcs.gov.sa.
تفاصيل أكثر هنا: https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/88.aspx
10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
03:32 PM
"الدفاع" تطرح 25 وظيفة إدارية بقوات الدفاع الجوي
التقديم من خلال "جدارة" على موقع الخدمة المدنية
أعلنت وزارة الدفاع عن توفر 25 وظيفة إدارية "للرجال والنساء" بقوات الدفاع الجوي بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.
وأشارت إلى أن الوظائف مطروحة للحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الإدارية".
وذكرت الوزارة أنه على الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية: https://www.mcs.gov.sa.
تفاصيل أكثر هنا: https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/88.aspx