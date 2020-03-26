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أمانة العاصمة المقدسة تعلن إغلاق المقابر بالمنطقة وتحديد أوقات الدفن

تبدأ من السادسة صباحًا حتى الثانية ظهرًا تماشيًا مع قرار منع التجول

أعلنت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة التجهيز مواعيد الدفن في جميع مقابرها الموزعة في منطقة مكة، التي تبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى الثانية ظهرًا؛ وذلك تماشيًا مع قرار منع التجول بالمنطقة.

وقال مدير إدارة التجهيز عبدالله عقيل إن هذه الإجراءات تأتي نظرًا للظروف الراهنة، وتماشيًا مع قرار منع التجول في المنطقة، وإجراءات وزارة الصحة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة إغلاق المقابر منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة العاصمة المقدسة تعلن إغلاق المقابر بالمنطقة وتحديد أوقات الدفن
سبق

أعلنت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة التجهيز مواعيد الدفن في جميع مقابرها الموزعة في منطقة مكة، التي تبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى الثانية ظهرًا؛ وذلك تماشيًا مع قرار منع التجول بالمنطقة.

وقال مدير إدارة التجهيز عبدالله عقيل إن هذه الإجراءات تأتي نظرًا للظروف الراهنة، وتماشيًا مع قرار منع التجول في المنطقة، وإجراءات وزارة الصحة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
12:35 AM
اخر تعديل
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
02:22 AM

أمانة العاصمة المقدسة تعلن إغلاق المقابر بالمنطقة وتحديد أوقات الدفن

تبدأ من السادسة صباحًا حتى الثانية ظهرًا تماشيًا مع قرار منع التجول

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
12,886

أعلنت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة التجهيز مواعيد الدفن في جميع مقابرها الموزعة في منطقة مكة، التي تبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى الثانية ظهرًا؛ وذلك تماشيًا مع قرار منع التجول بالمنطقة.

وقال مدير إدارة التجهيز عبدالله عقيل إن هذه الإجراءات تأتي نظرًا للظروف الراهنة، وتماشيًا مع قرار منع التجول في المنطقة، وإجراءات وزارة الصحة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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