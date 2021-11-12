النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 60 خلال الـ 24 ساعة الماضية

السودان.. قلق أممي وتظاهرات واحتجاجات رداً على قرار "البرهان" تشكيل مجلس سيادة جديد

"غوتيريش" يؤكد: نريد رؤية عودة الانتقال للسلطة في أسرع وقت ممكن

قلق أممي وتظاهرات واحتجاجات في السودان رداً على قرار الإعلان عن مجلس سيادة جديد، وحذّر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك؛ من أن التطورات الأخيرة في السودان "مقلقة للغاية".

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان؛ قد أصدر مرسوماً دستورياً بتشكيل مجلس سيادة جديد يوم الخميس.

وأدى البرهان؛ اليمين الدستورية رئيساً لمجلس السيادة أمام رئيس القضاء فتح الرحمن عابدين.

ومجلس السيادة هو المؤسسة التي تتولى السلطة، بالاشتراك مع الحكومة المدنية منذ الإطاحة بنظام حكم عمر البشير في عام 2019.

ووفقا للمرسوم، فقد احتفظ محمد حمدان دقلو (حميدتي)؛ بموقعه نائباً لرئيس المجلس.

المتحدث باسم الأمم المتحدة، قال إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش؛ يريد "رؤية عودة الانتقال للسلطة في أسرع وقت ممكن"، كما دعا دوجاريك؛ مرة أخرى، إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك؛ وزعماء سياسيين آخرين.

وخرجت مظاهرات في الخرطوم للاحتجاج على المرسوم، فقد شهدت مناطق عدة في العاصمة السودانية مظاهرات احتجاجية بعد ساعات من إعلان تشكيل المجلس. وأحرق محتجون غاضبون إطارات سيارات وقطعوا طرقاً رئيسة في مدن العاصمة الثلاث: الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري.

كما خرج متظاهرون في عدة أحياء سكنية في مناطق جنوب الخرطوم، للتنديد بالانقلاب العسكري ويطالبون بعودة الحكومة المدنية.

ويضم المجلس الجديد 13 عضواً، تسعة كانوا أعضاءً في المجلس السابق، بينهم خمسة من كبار ضباط الجيش، وأربعة أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.

وبقي في المجلس قادة الجبهة الثورية، وهم: مالك عقار؛ والطاهر حجر؛ والهادي إدريس؛ وحظيت المرأة بمقعدَيْن من أصل خمسة مقاعد مدنية في المجلس الجديد.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
السودان.. قلق أممي وتظاهرات واحتجاجات رداً على قرار "البرهان" تشكيل مجلس سيادة جديد
سبق

قلق أممي وتظاهرات واحتجاجات في السودان رداً على قرار الإعلان عن مجلس سيادة جديد، وحذّر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك؛ من أن التطورات الأخيرة في السودان "مقلقة للغاية".

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان؛ قد أصدر مرسوماً دستورياً بتشكيل مجلس سيادة جديد يوم الخميس.

وأدى البرهان؛ اليمين الدستورية رئيساً لمجلس السيادة أمام رئيس القضاء فتح الرحمن عابدين.

ومجلس السيادة هو المؤسسة التي تتولى السلطة، بالاشتراك مع الحكومة المدنية منذ الإطاحة بنظام حكم عمر البشير في عام 2019.

ووفقا للمرسوم، فقد احتفظ محمد حمدان دقلو (حميدتي)؛ بموقعه نائباً لرئيس المجلس.

المتحدث باسم الأمم المتحدة، قال إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش؛ يريد "رؤية عودة الانتقال للسلطة في أسرع وقت ممكن"، كما دعا دوجاريك؛ مرة أخرى، إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك؛ وزعماء سياسيين آخرين.

وخرجت مظاهرات في الخرطوم للاحتجاج على المرسوم، فقد شهدت مناطق عدة في العاصمة السودانية مظاهرات احتجاجية بعد ساعات من إعلان تشكيل المجلس. وأحرق محتجون غاضبون إطارات سيارات وقطعوا طرقاً رئيسة في مدن العاصمة الثلاث: الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري.

كما خرج متظاهرون في عدة أحياء سكنية في مناطق جنوب الخرطوم، للتنديد بالانقلاب العسكري ويطالبون بعودة الحكومة المدنية.

ويضم المجلس الجديد 13 عضواً، تسعة كانوا أعضاءً في المجلس السابق، بينهم خمسة من كبار ضباط الجيش، وأربعة أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.

وبقي في المجلس قادة الجبهة الثورية، وهم: مالك عقار؛ والطاهر حجر؛ والهادي إدريس؛ وحظيت المرأة بمقعدَيْن من أصل خمسة مقاعد مدنية في المجلس الجديد.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
01:20 PM

السودان.. قلق أممي وتظاهرات واحتجاجات رداً على قرار "البرهان" تشكيل مجلس سيادة جديد

"غوتيريش" يؤكد: نريد رؤية عودة الانتقال للسلطة في أسرع وقت ممكن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,537

قلق أممي وتظاهرات واحتجاجات في السودان رداً على قرار الإعلان عن مجلس سيادة جديد، وحذّر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك؛ من أن التطورات الأخيرة في السودان "مقلقة للغاية".

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان؛ قد أصدر مرسوماً دستورياً بتشكيل مجلس سيادة جديد يوم الخميس.

وأدى البرهان؛ اليمين الدستورية رئيساً لمجلس السيادة أمام رئيس القضاء فتح الرحمن عابدين.

ومجلس السيادة هو المؤسسة التي تتولى السلطة، بالاشتراك مع الحكومة المدنية منذ الإطاحة بنظام حكم عمر البشير في عام 2019.

ووفقا للمرسوم، فقد احتفظ محمد حمدان دقلو (حميدتي)؛ بموقعه نائباً لرئيس المجلس.

المتحدث باسم الأمم المتحدة، قال إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش؛ يريد "رؤية عودة الانتقال للسلطة في أسرع وقت ممكن"، كما دعا دوجاريك؛ مرة أخرى، إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك؛ وزعماء سياسيين آخرين.

وخرجت مظاهرات في الخرطوم للاحتجاج على المرسوم، فقد شهدت مناطق عدة في العاصمة السودانية مظاهرات احتجاجية بعد ساعات من إعلان تشكيل المجلس. وأحرق محتجون غاضبون إطارات سيارات وقطعوا طرقاً رئيسة في مدن العاصمة الثلاث: الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري.

كما خرج متظاهرون في عدة أحياء سكنية في مناطق جنوب الخرطوم، للتنديد بالانقلاب العسكري ويطالبون بعودة الحكومة المدنية.

ويضم المجلس الجديد 13 عضواً، تسعة كانوا أعضاءً في المجلس السابق، بينهم خمسة من كبار ضباط الجيش، وأربعة أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.

وبقي في المجلس قادة الجبهة الثورية، وهم: مالك عقار؛ والطاهر حجر؛ والهادي إدريس؛ وحظيت المرأة بمقعدَيْن من أصل خمسة مقاعد مدنية في المجلس الجديد.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,389
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,101
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,141
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,201

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة